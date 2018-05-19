重建蓉鏡齋 見證私人書院

台灣現今僅存的私人書院「蓉鏡齋」正進行重建，預計年底完工開放。（明台高中提供）

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中國時報
／台中報導

為響應「台灣518國際博物館日」，明台高中對外宣布將原有「林獻堂文物館」擴大轉型為「霧峰林家文物紀念館」，未來將展出霧峰林家歷史相關文獻、文物與生活用品，此外，台灣現存唯一早期私人書院「蓉鏡齋」正進行重建，兩者將於年底完工開放。

在台中市文化局指導下，長期致力推動教育文化工作的明台高中董事長林芳媖指出，為讓更多人體會到先人的努力與榮耀、重視在地文化與歷史傳承，已著手籌備「霧峰林家文物紀念館」，展區並擴增至250坪。

明台高中表示，「霧峰林家文物紀念館」將保留傳統為目標，並增加現代、科技元素，展出台灣議會之父林獻堂等人過往的歷史文物，盼讓觀者了解這個與台灣共同成長的家族。

正進行重建的「蓉鏡齋」興建於1838年，原為林家先祖林奠國住宅，並於1887年由林文欽改建為私人學院，其前庭仿孔廟形制、設有半圓形泮池，建築風格為二進書院格局，是台灣現今僅存的私人書院。

「蓉鏡齋」在日據時代更與「櫟社」結合，教授台灣民眾漢文、詩學，是中部最重要的漢學教育中心，其建築具歷史價值，同時彰顯台灣舊學堂文化與教育特色。林芳媖說，「蓉鏡齋」與「霧峰林家文物紀念館」年底完工後，盼藉它們講述台灣文化的生生不息。

(中國時報)

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