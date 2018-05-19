阿里山遊樂區 男子墜橋不治

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣阿里山森林遊樂區18日驚傳墜橋意外，家住嘉義縣民雄鄉的53歲張男，不明原因墜落香林橋下約5公尺深溪谷，救護人員到場前，已無生命跡象，經搶救仍回天乏術，事發原因仍待檢警進一步釐清。

警方初步調查，53歲張男在嘉南羊乳擔任送貨員，家中成員有太太、兒子及媳婦等人，張男17日上午獨自搭乘公車前往阿里山遊樂園區，約10點30分入園並留在山上過夜。18日清晨4點多，曾打電話給兒子報告行程，兒子當下雖沒接到該通電話，但約1小時後回撥，得知爸爸要去看日出，並未察覺任何異狀。

警方表示，18日上午約8點37分，有遊客看見紅色不明物體墜落橋下，上前一看竟發現有名男子倒臥溪中，嚇得趕警報案。經搶救人員將男子吊掛上岸至路邊後，已無生命跡象，送往香林衛生室急救，仍於10點30分左右宣告不治。

事發後，警方立即通知家屬到場，下午2點左右進行招魂儀式，場面哀戚。張男太太向警方表示，實在不清楚先生17日何以獨自上山？過去不曾有過類似情形；兒子稱，父親近期並無就醫或用藥紀錄，也未與人結怨。

嘉義林管處阿里山工作站主任賴龍輝表示，阿里山森林遊樂區有為遊客辦理團體傷害保險，遊客如依規定購票入園，卻遭外來突發意外傷害事故，致使受傷或死亡，則依該保險理賠契約規定給付保險金，將協助家屬後續善後。

(中國時報)

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