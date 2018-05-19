保護珊瑚 小琉球設3處繫錨浮球

2018年05月19日 04:10 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

為避免船隻錨定損壞珊瑚礁，大鵬灣國家風景區管理處與小琉球海洋志工隊合作，在島上杉福漁港、多仔坪砲台、美人洞望海亭3處海域設置繫錨浮球，提供各式船艇固定海面上用，希望能保護小琉球珍貴的海洋資源。

近幾年小琉球觀光極夯，除了潛水活動，也吸引許多潛水船、遊艇、帆船前往，不過每次船隻下錨都有可能損壞珊瑚。墾丁國家公園海域保護區設置繫錨浮球已多年，但小琉球卻一直未設立，讓許多海洋保育者非常擔心。

去年10月一團國際水中攝影師到小琉球潛水攝影，並會見鵬管處長許主龍，攝影師活動後向他建議，應盡速劃設小範圍的海洋保護區，並在潛水點設置浮球避免下錨破壞珊瑚。鵬管處因此會同小琉球觀光發展協會及海洋志工隊，前往墾丁取經。

回來後經多方研議，決定初期先示範性設置3組繫錨浮球，分別在杉福漁港、多仔坪砲台、美人洞望海亭海域；之後會觀察使用情況，如沒問題會在更多適合地點增設。鵬管處也請琉球漁會向漁民宣導，避免漁業舢舨船誤絞繫錨浮球。

許主龍說，小琉球去年曾發生潛水船螺旋槳誤傷潛客，造成斷肢的意外事件。據潛水教練指出，如果有繫錨浮球固定潛水船，船長及船員作業可更從容，將能大大降低類似意外。鵬管處也會將繫錨浮球座標資訊公布在官網，希望在小琉球的船艇善加運用，避免直接下錨。

(中國時報)