停霸王車、欠費擺爛 當心被扣車

2018年05月19日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

在公有停車格停霸王車或不繳交規費，別以為裝死擺爛就沒事！行政執行署宜蘭分署上星期二度進行專案執行，僅僅花了1周的時間就讓國庫進帳將近480萬元，有家通運公司積欠超過50萬元的汽燃費及勞保費等費用，宜蘭分署直接找上門要扣車，業者趕緊出面並提出分期清償計畫，才免於車輛被扣導致關門大吉的處境。

法務部行政執行署宜蘭分署針對滯納停車費、汽（機）車燃料使用費及車輛通行費的霸王車主，配合其他12分署從5月9日起二度進行專案執行，鎖定基隆及宜蘭總欠費前100名的霸王車欠費大戶名單，迅速核發執行命令扣押其存款、薪資，以及查扣其車輛、不動產等，共計查封了24筆不動產、電視1台、電腦主機螢幕1組、輪胎42個、機油14箱、剎車線及油線共計100條等，共計幫國庫追回了479萬7174元。

宜蘭分署表示，宜蘭市1家通運公司名列宜蘭分署「欠費大戶」第3名，同時也名列全國13個分署大戶名單中前100名，公司旗下擁有多部貨車，卻積欠了汽燃費及勞保費等費用50多萬元，這家公司甚至就位於宜蘭分署附近，立即被列為首要的目標。

業者見到「代誌大條了」，並擔心車輛遭拖吊後公司將無法營運，趕緊展現還款誠意並提出清償計畫，這才得以保住車輛，公司負責人更保證不會再當欠費大戶。

(中國時報)