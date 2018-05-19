中火增機組 台電允諾同步汰舊

台電計畫增設2部天然氣發電機組，18日在龍井區麗水里召開座談會，地方居民舉牌表達不滿。（林欣儀攝）

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中國時報
／台中報導

台電計畫在台中火力發電廠增設2部天然氣發電機組，18日舉辦地方溝通座談會，但居民不滿台電增設機組，要求承諾同時淘汰5部燃煤機組後、才可開始會議，雙方經協調，台電代表允諾同意淘汰與燃氣機組「等量發電」的燃煤機組，才解決爭議。

「先承諾，再開會！」頭上綁著寫有「南電北送、鄉親袂爽」字樣的黃色布條，當地居民在立委顏寬恒及市議員顏麗敏、楊正中等帶領下拒絕說明會召開。顏寬恒指出，台電3月間曾意圖召開說明會遭反對，現在又辦座談會，應說清楚要用什麼交換增設2部燃氣機組。

顏寬恒、顏麗敏與楊正中等指出，台中火力發電廠目前設有10部燃煤發電機組，備載容量高達550萬瓩，相當3座核電廠發電量，現在又要增設2部燃氣機組、發電量達260萬瓩，比核二廠發電量還大，將加遽中部空汙，要求「若不除役部分機組，則不同意召開座談會」。

居民們備好大型「連署書」，要求台電承諾在增設2部燃氣機組同時也淘汰5部燃煤機組，台電則提出資料，強調新建的天然氣發電機組總裝置容量估計為200至260萬瓩，未來建置完成，會將1、2號燃煤機組轉為備載。

但居民不同意，仍堅持要求必須淘汰5部燃煤機組。台電副總陳建益指出，2部機組實際發電量必須視未來發包與技術才能確定。雙方經不斷溝通，陳建益同意同步淘汰「與燃氣機組等量發電量」的燃煤機組，並承諾台電會出具公文、以示負責，座談會才順利召開。

(中國時報)

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