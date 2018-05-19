會考、泳賽兩頭忙 全盲生意志強

雙眼全盲的小港國中學生曾靖雅。（林宏聰攝）

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中國時報
／高雄報導

雙眼全盲的小港國中學生曾靖雅不讓自己習於安逸，從特殊學校轉回普通班，還從小苦練游泳，是身心障礙運動會女子蛙式紀錄保持人，周末她要參加會考、月底又要游泳比賽，蠟燭兩頭燒，但她仍笑容滿面，直說「壓力就是進步的動力」。

曾靖雅的母親在她國小時即因病辭世，爸爸長期接送她上下課，18日也陪她到前鎮高中預看會考特殊試場。曾父說，靖雅6個月大早產，出生後住了2個月保溫箱，後來才發現她雙眼全盲，但靖雅從小展現過人毅力，不向身體障礙低頭。

曾靖雅幼兒園就讀楠梓特殊學校，國小念明正國小時，就因苦練游泳多次奪牌，六年級獲頒總統教育獎，後來她到台北啟明學校讀了半年，因為希望更有競爭氣氛，主動要求轉回高雄小港國中，和一般學生同場拚搏。

「再怎麼努力，成績也只是中等而已，確實有點灰心！」但樂觀的曾靖雅說，很感謝老師、同學相挺，導師曾花整整1節課專教她數學，寫黑板怕她看不到，還特地念出來，同學們下課也會幫她複誦補充筆記內容。

她小學起苦練游泳，已參加2屆全國身心障礙運動會，共拿下2金3銀，2016年更以2分15秒創下女子100公尺蛙式紀錄，等會考結束後，5月24日她將再度參賽，這陣子白天讀書、傍晚練泳1個半小時，晚上再接著苦讀，就是希望會考、運動會都有好成績。

(中國時報)

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