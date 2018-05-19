二殯懷恩專車換新裝 走環保風

2018年05月19日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

台北市立第二殯儀館懷恩專車2007年底上路至今已屆滿10年，搭乘人次從23萬人次成長至60萬人次，為吸引更多民眾使用，北市殯葬處18日推出全新車體設計，運用樹葉、種子、格柵等幾何元素交織，勾勒出環保意象，提供民眾更舒適的接駁乘車環境。

二殯治喪量大，好日子大批車潮常造成辛亥路堵塞，免費的懷恩接駁專車自2007年12月15日闢駛，結合捷運接駁民眾到二殯為摯愛親友送行，開辦之初，第一年有23萬3887人次搭乘，直到去年搭乘人次已達62萬110人次。

殯葬處長洪進達說，為吸引更多民眾搭接駁車前往二殯，配合去年底6輛新車上路，全面改裝7輛車體外觀，以「環保」為設計理念，搭配水綠色的色彩，推廣多元環保葬，除了樹葉、種子、格柵等圖案，也以蒲公英圖樣傳達生命乘愛飛翔、隨遇而安。

北市民政局長藍世聰表示，懷恩專車目前行駛路線有3條，S31公館線自捷運公館站發車，途中停靠台大綜合體育館、台大資訊大樓，2站皆有大型停車場供民眾停車後轉乘；S32六張犁線從捷運六張犁站直達二殯；S33忠孝復興線則行經捷運忠孝復興站、大安高工、捷運科技大樓站。懷恩專車服務時間為上午6時45分至下午6時12分，班距12至15分鐘，民眾由各路線上車後約15分鐘可抵達二殯。

(中國時報)