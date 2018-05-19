高鐵特定區土地滯銷 議員關切

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中國時報
／苗栗報導

高鐵苗栗站2013年通車，特定區土地經過25次流標仍標售不出去，縣議員林寶珠認為與地價太高有關。縣府負債近2年來雖下降30多億，但另位議員詹運喜認為，縣府應結合立委爭取財政劃分法和稅收分成提高比例，對上繳高比例稅收的苗栗縣才公平。

林寶珠說，縣府3筆土地在特定區，自2014年5月開始標售，當時單價每坪23萬多元，直到目前為止已25次流標，且乏人問津，單價只降到21萬餘元，都未能活絡地方帶動發展，縣府應研擬可行辦法，不論招引文創團體、商辦大樓或百貨公司等，至少可繁榮地方又挹注縣庫收入。

長期關切縣府財政的詹運喜，多年前曾對縣府財政預警，他肯定縣府2015至2017年把負債減少33億，但認為應努力降至合理法定上限，才有資源投入公共建設和社會福利。

縣長徐耀昌、衛生局長張蕊仙及財政處長蔡佳慧分別答覆指出，高鐵特定區地價由財審委員會訂定，會再加以檢討以利標售，或採其他開發方式增進地方繁榮，而急重症中心和大型醫院也積極作業中，盡力符合地方期待。

至於苗栗縣稅款名列前茅，所分配的稅額卻偏低，財政處表示將繼續爭取財劃法和稅收分成，尤其菸酒稅收分配比例要相對大幅提高，對苗栗縣才符合公平正義。

(中國時報)

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