白沙屯媽抵北港 10萬信眾隨香

苗栗縣通霄白沙屯媽祖徒步進香18日抵達雲林縣北港鎮，在數萬信眾齊呼「進哦！」進入朝天宮安座。 （許素惠翻攝）

友善列印
中國時報
／雲林報導

全台歷史最悠久、步行最遠的苗栗通霄白沙屯媽祖今年原欲挑戰36小時急行軍200多公里進香，18日上午比預計提早3小時抵達雲林縣北港鎮，10多萬信徒隨香，擠爆北港街頭，在長達2、3公里的陣頭引領下，進朝天宮安座，預計19日清晨6點55分刈火後起駕回鑾。

白沙屯媽祖鑾駕一進入北港，先駐駕北辰派出所前，進香隊伍33小時徒步200公里，創下空前紀錄，隨香信眾興奮自己刷新紀錄。

朝天宮董事長蔡咏锝、雲林縣長李進勇、立委張麗善、北港鎮長張勝智與等恭迎聖駕，現場摩肩接踵夾道歡呼，虔誠信眾更大排長龍等候躦轎底，祈求媽祖保佑，鑾駕所到之處，信徒亦步亦趨隨行在後，沿途設香案祭拜，10幾萬信徒擠爆北港街頭。

約莫半小時，神轎再度起駕緩緩往北港市區前進，浩浩蕩蕩的人潮和陣頭延綿數公里，市區人山人海、鑼鼓喧天，家家戶戶都準設鮮花素果清香膜拜。

「進哦！」在萬眾齊呼下，白沙屯媽祖鑾駕3進3出廟門安座後，下午舉行謝天祭禮拜天公大典。苗栗通霄拱天宮主委洪文華說，預計19日清晨舉行進香刈火後，啟程回通霄白沙屯，24日下午返抵拱天宮，往返共跋涉8天7夜。

蔡咏锝表示，白沙屯媽祖至北港朝天宮進香已有200多年歷史，信徒不分男女老少徒步來回400多公里，沒有既定路程、也沒有預定的休息地點，行程都由擲筊決定，路線則由媽祖踩轎決定，為國家級無形文化資產。

(中國時報)

彰化紡織業座談 賴揆承諾解決五… 部落大學出英才 原民擔綱廣播主…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。