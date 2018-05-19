白沙屯媽抵北港 10萬信眾隨香

2018年05月19日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

全台歷史最悠久、步行最遠的苗栗通霄白沙屯媽祖今年原欲挑戰36小時急行軍200多公里進香，18日上午比預計提早3小時抵達雲林縣北港鎮，10多萬信徒隨香，擠爆北港街頭，在長達2、3公里的陣頭引領下，進朝天宮安座，預計19日清晨6點55分刈火後起駕回鑾。

白沙屯媽祖鑾駕一進入北港，先駐駕北辰派出所前，進香隊伍33小時徒步200公里，創下空前紀錄，隨香信眾興奮自己刷新紀錄。

朝天宮董事長蔡咏锝、雲林縣長李進勇、立委張麗善、北港鎮長張勝智與等恭迎聖駕，現場摩肩接踵夾道歡呼，虔誠信眾更大排長龍等候躦轎底，祈求媽祖保佑，鑾駕所到之處，信徒亦步亦趨隨行在後，沿途設香案祭拜，10幾萬信徒擠爆北港街頭。

約莫半小時，神轎再度起駕緩緩往北港市區前進，浩浩蕩蕩的人潮和陣頭延綿數公里，市區人山人海、鑼鼓喧天，家家戶戶都準設鮮花素果清香膜拜。

「進哦！」在萬眾齊呼下，白沙屯媽祖鑾駕3進3出廟門安座後，下午舉行謝天祭禮拜天公大典。苗栗通霄拱天宮主委洪文華說，預計19日清晨舉行進香刈火後，啟程回通霄白沙屯，24日下午返抵拱天宮，往返共跋涉8天7夜。

蔡咏锝表示，白沙屯媽祖至北港朝天宮進香已有200多年歷史，信徒不分男女老少徒步來回400多公里，沒有既定路程、也沒有預定的休息地點，行程都由擲筊決定，路線則由媽祖踩轎決定，為國家級無形文化資產。

(中國時報)