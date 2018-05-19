龍崎綠竹筍看俏 次級品闢通路

2018年05月19日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

台南市龍崎區種植約400公頃綠竹筍，在農會「共選共計」共同運銷下，近年在台北果菜市場拍賣屢創新高；優質品通路無虞，農會也積極打開次級品通路，今年與食品業者簽訂收購7、8級筍，鋪貨到超商、賣場，業者免於搶貨、農民無須擔心滯銷，也能保障收益。

龍崎區農會指出，綠竹筍今年因雨水少、產量估計減少1、2成，價格則維持往年水準，回顧歷年拍賣，平均拍賣單價從2012年每公斤71元到2016年89元，去年更高達101元，身價看俏，也讓班員收益增加。

鑑於以往都是將1到6等級的綠竹筍送往北部拍賣，為了確保無法擠進拍賣市場的7、8級品，也同樣有完整的產銷通路，農會去年經由農委會農糧署南區分署牽線下，與屏東如記食品有限公司合作，提供產季末期的綠竹筍讓業者鋪貨，解決業者搶貨的壓力，去年試辦共收購35公噸，今年決定正式簽約。

農糧署南區分署副分署長黃怡仁指出，市場對於綠竹筍需求大，以如記食品來說，主要供貨涼拌筍等產品給全台超商、知名賣場，業者過去到了綠竹筍產季末期就擔心沒有貨源，如今與農會簽訂合作，一來可分散在地銷售市場，二來也可提高銷售價格及保障產銷班班員銷售通路，互蒙其利。

為提供消費者在地安全優質綠竹筍，龍崎區農會26日將辦理綠竹筍評鑑，3個產銷班共46人報名，當天將由農改場專家及資深班員針對外觀、色澤、柔嫩度、糖度等項目評選優勝農友。

(中國時報)