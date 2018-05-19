年輕政二代 李柏毅、耿葳出線

2018年05月19日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

國民黨台北市大安、文山區議員初選民調結果18日出爐，參選人個個是強棒，競爭相當激烈，已故議員李新的兒子李柏毅因為新人和青年加權，獲得33.78％的高支持度，拿下第一名，原先最被看好的前總統府副祕書長羅智強民調仍緊追在後，議員厲耿桂芳姪女耿葳、國民黨發言人鍾沛君也順利過關，國民黨中央委員王致雅僅有11.29％支持度吞敗。

大安、文山區國民黨預計提名8席，王欣儀、徐弘庭、歐陽龍、陳錦祥等現任議員不必初選，參加初選的有李柏毅、羅智強、王致雅、耿葳和鍾沛君等5人，形成5搶4局面。

李新之子 拿下第一名

經過16、17、18日3天委由2家民調公司進行電話民調，結果在昨晚8時公布，李柏毅平均支持度在青年和新人加權後為33.78％，奪下第一名，羅智強沒有加權得到27.26％，耿葳因青年加權後為20.81％，鍾沛君青年和新人加權後是19％，王致雅則獲11.29％支持度。

2014年以影片《叫我姊ㄚ》打響名號的王致雅，代表國民黨參選大安、文山區議員，僅差幾百票落選，經4年努力捲土重來，初選期間因為競選照片與本人不太像引發討論，她更幽默回應表示「歲月是把殺豬刀」，並承諾在3周內減重3公斤，還給照片設計師一個公道，憑著堅強的毅力果然達標，不過，最後知名度沒有轉為支持度而落敗。

知名度高 王致雅仍落敗

大安、文山區議員應選13席，2014年國民黨在該選區提名8席，最後當選7席，其中包括現在已被開除黨籍的李慶元，而今年底選舉，國民黨仍一樣提8席競選，將會是場硬仗。

(中國時報)