傳陳菊戰北市 侯友宜不傷腦筋

國民黨新北市長參選人侯友宜18日前往由總統教育獎得主胡庭碩開設的侯硐生態教育園區，體驗當地有機農業。（譚宇哲翻攝）

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中國時報
／綜合報導

民進黨台北市長參選人懸而未決，外傳鎖定總統府祕書長陳菊，國民黨新北市長參選人侯友宜18日表示，這不需要我傷腦筋，一定會有人出來選，重要的是談自己的政見；民進黨新北市長參選人蘇貞昌說，相信黨中央有全盤規畫，黨中央提名誰，他都全力支持。

跨縣市助選 理念相近都去

侯友宜18日上午前往瑞芳公共托老中心參訪，和每位長者握手互動、噓寒問暖，氣氛融洽。

媒體詢問陳菊可能是民進黨台北市長人選之一，侯友宜表示，陳菊從高雄市長到總統府祕書長職位，又被邀請作為蘇貞昌的競選總部主委，現在又聽說要參與台北市長選舉，聽起來陳菊真的是重量級人物，非常忙也被高度需求。

侯友宜說，民進黨究竟要提名誰，其實不用我去傷太多腦筋，一定會有人出來選，我們就等著看最後結果，重要的是談自己的政見。

至於跨縣市助選議題，侯友宜強調，只要理念相近，各縣市的候選人他都會去幫忙，「大家逗陣行，讓台灣進步，給市民得到真正的照顧。」

品嘗小卷餐 堅反燃煤電廠

侯友宜隨後也到總統教育獎得主胡庭碩開設的侯硐生態教育園區參觀，品嘗胡庭碩烹製的深澳小卷餐，胡向侯友宜表示：「這是深澳的小卷，要是電廠蓋起來，小卷就沒了，這麼脆綠的菜也沒了，疾呼反深澳燃煤電廠。」令侯友宜不禁動容，更加深他反對深澳燃煤電廠的決心。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌18日陪同新北市議員何淑峰、賴秋媚、鐘宏仁及副議長陳文治等人至新北市中港大排願景館會勘，對於陳菊可能參選北市長，蘇貞昌表示，選對會現在啟動了徵召機制，他們會從各方面評量，現在不知道誰是最後被提名人，他相信黨中央會有全盤的規畫，黨中央提名誰，他都全力支持。

(中國時報)

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