苗市長選情變 國民黨初選做白工

國民黨苗栗市長黨內初選由邱鎮軍（左）出線，但禹耀東（右上）和賴桂煖（右下）都表態參選到底。（陳慶居攝）

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中國時報
／苗栗報導

苗栗市長選舉添變數！國民黨4月中旬辦理黨內初選，由縣議員邱鎮軍出線，但曾參與初選的另位縣議員禹耀東，18日退黨並表態投入市長選戰，另位黨內同志市代會主席賴桂煖也堅持參選到底，選情回到初選前「三強鼎立」的激烈局勢，未來藍營是否因內戰而被綠營漁翁得利？尚待觀察。

回到三強鼎立局勢

對於禹耀東、賴桂煖堅持參選到底，國民黨苗栗縣黨部主委林祥川認為，支持國民黨的選民還是會以政黨為考量，禹、賴正當性不夠，對邱鎮軍或小有衝擊，但影響不大，仍將以黨內初選結果持續運作。邱鎮軍則表示，尊重對方決定，會更加努力尋求選民支持。

下屆苗栗市長選舉，堪稱歷來最競爭，藍營的縣議員禹耀東、邱鎮軍和市代會主席賴桂煖都很早表態；綠營方面則有縣議員詹運喜和前縣黨部主委張喜慶都是可能人選。

禹耀東證實退黨並表態參選，他說，對於個人政治生涯首次有違誠信，非常抱歉，待登記後再公開道歉。禹耀東表示，因為價值觀已超越誠信問題，不希望選戰被打成有意識形態的對決，他歷經1個月深思熟慮才做出這個決定。

綠漁翁得利 待觀察

至於賴桂煖，他也明確表示，不怕退黨參選到底，在協調黨內初選期間，3人一直互不相讓，也揚言不論初選結果如何，都要參選到底，民主社會大家都有參選自由和權利，他一本初衷也很正常。

至於民進黨方面，縣黨部主委杜文卿說，張喜慶沒完成徵召程序，後續會積極作業，由有意願也有實力的人選迎戰。

(中國時報)

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