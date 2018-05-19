高鐵產業專區標售 乏人問津

彰化田中高鐵特區，細割住宅區土地再賣出4筆，但產專區在這次標案乏人問津，仍有8成閒置建地待標售，新標案將提前在7、8月再推出。（吳敏菁翻攝）

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中國時報
／彰化報導

工業缺地？彰化田中高鐵特定區今年首波標售，18日進行第2次開標，住宅區售出4筆，進帳2.9億元，但產業專區卻仍掛零，在業者遍喊缺人、缺地等，用地不足時，產專區卻乏人問津，除歸咎採使用列表，更有不少人認為田園生產聚落已鬆動了農地管理，形成投資觀望。

住宅區進帳2.9億元

彰化高鐵特區至今標售不到2成，今年首標，縣府細割住宅區土地奏效，第1次開標售出8筆住宅用地，進帳1.85億元，第2次開標再標出3筆，另筆是4分地大的住宅用地，共進帳2.9億元。

細割住宅區讓個體戶也有能力投標，掀起高度詢問，連帶吸引建商，第2次開標不只小坪數再標出3筆，建商也標走1筆4分地，讓縣府地政處振奮，原本預計10月才再推出新標案，在人氣旺、買氣振的當頭，已預告提前7、8月就推出。

應調查工業土地需求

彰化高鐵特區尚有54.56公頃等待入主，住宅區還剩15.67公頃，產專區剩26.99公頃，新標案還要繼續細割住宅區土地，但畢竟零星，吸引廠商投資進駐。不動產業界等也指出，細割土地雖能創造買氣，但開發太零星，並不利整體規畫，若跳空太多，未來恐怕更不利標售。

地政處土地開發科長劉志宏表示，將再細割10幾筆住宅區，但仍保留大坵塊，會宏觀地來考量開發的完整性。

至於高鐵產專區土地價格並不高於一般工業區，但廠商卻興趣缺缺，有人憂心政策朝向農地工用，就地合法，有可能形成新一波土地炒作，閒置工業區土地還有多少？值得探討，應實際調查工業土地需求到底有多少。

(中國時報)

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