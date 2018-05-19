無障礙小黃 運將乘客雙輸

2018年05月19日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市政府推行無障礙計程車，嘉義市議員陳姿妏18日詢問質疑，政府為照顧弱勢身障者，補助計程車建置無障礙設施，並宣傳跳表計費，但身障者被加收錢，沒有受惠。林姓司機抱怨，僅拿到7成政府補助款，根本沒賺頭，只能議價及排班營生。

陳姿妏說，政府補助全市5部計程車各40萬元，建置無障障設施，且市府文宣說明是「跳表計費」，但有身心障礙者從新生路搭車至榮民醫院，來回共被收取600元，比往常搭一般計程車來回400元，多花200元，是市府宣傳有誤？或改裝車子的成本被轉嫁給身障者？身障者是弱勢，敢怒不敢言。

輔具難載 改搭復康巴士

議員王美惠說，曾有身障者預約搭無障礙計程車，但身障者的輔具難以進入計程車，最後另找復康巴士服務，無障礙計程車服務應更周全，並考量計程車司機的營生。

嘉義市殘障者服務協會總幹事盧佳吟說，市府復康巴士必須提前預約，市府以無障礙計程車填補復康巴士不足之處，並以跳表計費，對身障者是幸福措施，但有人被超收車資，有人議價不成未受惠，叫車方式缺乏配套，市府美意打折扣。

補助僅拿到7成 沒賺頭

林姓司機說，2016年底改裝車子加裝輔具，2017年初開始營運，但政府的40萬補助款至今只領到7成，身障者叫車使用率不高，只好到高鐵站排班候客，遇有身障者叫車，空車到指定地點載人，跳表計費，不敷成本，用議價方式，也算使用者付費。

交通處長游志祥表示，2016年交通部補助計程車無障礙設施，分2期補助，第1期可領約7成，第2期目前尚無業者檢具行政資料請款，此外，每月營運補貼約1萬元，也尚無人申領，將加強輔導業者辦理補助申請，並督促業者收費透明化。

(中國時報)