警消繁重加給 最快年底發放

2018年05月19日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄警消要加薪了！六都剩高雄、台南未發警察、消防人員勤務繁重加給，高市代理市長許立明18日在議會首度承諾，明年度將編入預算，甚至不排除視財政狀況下半年提前發放，但初期「先求有、再求好」，可能無法發滿中央訂的7成。

初期先求有再求好

許立明表示，警消勤務繁重加給是這會期不分藍綠議員一致關心的議題，近期陸續發生幾起警察、消防人員因公罹難的不幸事件，他正式宣布，市府為體恤基層警消的辛苦，108年度預算將編入勤務繁重加給，最晚明年即可發放。

中央規定桃園、台中、台南、高雄最高可以7成核發勤務繁重加給，以基層員警為例，每月可多進帳5、6000元，市府估算若「發好發滿」，警察要增加4億預算、消防人員增加2億，總共6億多元。

許立明強調，市府會考量今年財政歲入、歲出狀況，不排除提前在年底前開始發放部分警消勤務繁重加給；至於明年起繁重加給實際能夠發放幾成，等接下來具體籌編預算才會進一步，希望基層警消諒察資源有限，「先求有、再求好」。

籲中央統一訂標準

他說，桃園敬鵬工廠大火罹難的消防員林尉熙17日骨灰送回高雄老家，令人相當地難過，他認為除了薪資福利之外，更重要的是警消設備車輛、平時的訓練、相關後勤對現場的支援方面，市府、中央都應該做得更好，別讓警察、打火弟兄再遭遇到危險。

許立明說，為避免以鄰為壑，繁重加給籌編過程及結果會知會台南市政府，「否則高雄發了、台南怎麼辦？台南發了，其他非六都怎麼辦？」；他並再度呼籲中央統一制訂給付標準，別再讓各縣市自行決定，陷入財政競逐、造成內耗。

(中國時報)