弱勢學子 免費玩救國團活動

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中國時報
／台北報導

寒暑假常有許多的熱門營隊，救國團18日宣布今年暑期休閒活動將提供全國身障及低收入戶家庭1萬5977個公益免費名額，讓家庭經濟狀況較差的孩子們也享有同樣參與活動及學習成長的機會。

救國團昨舉行「愛的鼓勵一起來，翻轉世界等你來」宣傳活動，獨立樂團「爽樂團」、救國團大專院校假期巡唱隊到場表演，還有視障朋友搶先體驗飛輪、攀岩等暑期活動。

救國團主任葛永光致詞時表示，今年救國團暑期休閒活動，提供全國身障及低收入戶家庭孩子們1萬5977個公益免費名額，讓這些孩子享有同樣參與活動及學習成長的機會。

此外，葛永光指出，今年救國團特別舉辦「青年圓夢計畫」，鼓勵青年參加攀登玉山、鐵騎環台、中橫健行等活動，他說，透過一步一腳印的方式，親眼見證台灣之美，鼓勵青年朋友用體力與意志力挑戰巔峰，實現一生至少一次的挑戰和夢想。

不同於其他活動邀請運動員代言，救國團找「混障綜藝團」的團員郭韋齊代言暑期活動，她說，7歲時因感冒引發敗血症截掉四肢，但想證明給大家看，即使沒有雙手雙腳仍可以克服萬難，所以完成泳渡日月潭、爬玉山和環島，甚至成為沒有四肢登上玉山主峰的第一人。

配合暑期活動開跑，即日起至6月15日，在救國團臉書粉絲團留言指定內容，並標註2名朋友，就有機會把青年活動中心免費雙人住宿券帶回家，限量30名。

(中國時報)

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