桃電競委員會 攜手大學組隊

2018年05月19日 04:10 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

桃園市體育會成立電子競技委員會，由市議員劉仁照擔任主委，18日在健行科技大學舉辦成立大會，市長鄭文燦表示全力支持電競產業在桃園發展，他也和市府局處首長組隊對戰職業戰隊J Team，笑稱這是第一次玩時下流行的電競遊戲，非常緊張。

桃園電競委員會成立大會聚集產官學代表，健行科大校長李大偉說，校內有電競熊戰隊成績表現亮眼，在2016年海峽兩岸大學生電子競技大賽，奪得英雄聯盟總冠軍，剛結束的全大運將電競列入賽事，也獲得個人組爐石戰記冠軍、團體組英雄聯盟亞軍，還有2位學生加入職業戰隊J Team，健行科大作為培訓基地，最適合不過。

鄭文燦則說，電子競技是一個新的趨勢，桃園電競委員會成立後，將來可以推廣更多的隊伍，和大學結合是一個正確的方向，2018年亞運將電競做為表演賽，未來可望正為正式項目，2024年也可能列為奧運項目，在國際上慢慢被認可，在台灣有競賽的人才及產業，過往玩遊戲被視為沉迷，現在則是榮譽，桃園將支持電競館的成立，未來舉辦以桃園為名的競賽。

劉仁照指出，電競委員會是桃園市唯一官方授權的組織，成立主要目的加強桃園市電競運動的規範化，並期待更多的企業支持桃園市的電競發展。電競做為一項新興的體育運動項目，集體育、科技、媒體行銷、益智於一身，兼具競技體育的元素、團隊體育的基礎以及體育產業的基因，希望更多青年學子參與。

(中國時報)