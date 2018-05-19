澎湖滬外教學 跟耆老下海趣

2018年05月19日 04:10 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

石滬文化是澎湖最大特色，澎湖國家風景區管理處跨海吉貝島將一連舉辦10場次「石滬環境教育體驗課程活動」，引領遊客們下海體驗澎湖海洋之美，享受一場與海洋共好的「滬外教學」。

石滬是捕魚古法，就地取材利用玄武岩石塊或珊瑚礁在潮間帶堆砌成兩道長圓弧形堤岸，漲潮時魚群順流進入石滬內，退潮後魚兒受困於石滬內，漁民趁勢捉捕漁獲。

澎湖縣府調查統計，目前全世界石滬數量不到600口，澎湖群島就擁有574口以上，其中白沙鄉吉貝島占了102座，這是世界密度最高的地方。

澎管處積極打造澎湖石滬文化，行銷石滬觀光之旅，上星期特地號召七美鄉親上百人共同參與雙心石滬淨灘行動，營造清新友善的旅遊好環境。

同時將於今年5至9月跨海吉貝石滬文化館舉辦10場次「石滬環境教育體驗課程活動」，探索吉貝石滬文化，推動海洋生態保育及環境永續保護行動。

首場活動將於26日登場，強打主題「淨灘與談心」，邀請「O2 Lab 海漂實驗室」規劃套裝行程，更邀請當地耆老帶領前往石滬現場體驗活動，用心感受心靈與海洋激動的新火花。

澎管處表示，吉貝石滬文化館已通過認證兩套環境教育課程，希望輔導在地成立種子團隊，持續推廣石滬環教課程創造遊程新產品，落實組織自我管理及永續經營發展。

(中國時報)