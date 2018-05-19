北捷免費WiFi升級全通了

台北捷運系統即日起全面提供旅客免費無線上網服務，每次30分鐘，斷線後可不限次數再連線。（張立勳攝）

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中國時報
／台北報導

台北捷運無線上網服務再升級！北捷即日起全線117個車站及219列電聯車內，均設有免費WiFi，並將原下載3M、上傳1M的上網頻寬，提升至下載6M、上傳2M，另把熱點區分為車站與列車，避免多人使用時降速、訊號不佳，讓旅客有更穩定的上網品質。

以往旅客只能在捷運站使用「TPE-Free」免費無線網路熱點，還常有斷訊問題，且在列車內無法連線，相當不便民。

北捷去年8月與全林實業公司合作建置新版免費無線網路，初期陸續遭議員質疑連線品質差、上網速度慢，不過，經測試改善，使用量逐步成長，至今年3月每周已突破百萬人次，為因應龐大使用人潮能擁有良好上網品質，業者評估後特別切開車站與月台流量，達到分流效果。

業者指出，旅客想在捷運系統內使用免費無線網路，方法非常簡單，進入月台後開啟WiFi選擇「.TPE-Free AD WiFi」，點選螢幕廣告頁即可一鍵登入，不用輸入帳號、密碼就能連線，每次免費使用30分鐘，斷線後可不限次數重新連線，進入列車內，則須把WiFi熱點改為「.TPE-Free AD WiFi-Car」。

北捷說，台北捷運附屬的貓空纜車車站、兒童新樂園、小巨蛋、中山地下街、東區地下街和北投會館也能免費上網。

業者提醒民眾，部分手機因為版本更新會導致WiFi無法使用，民眾如果使用無線上網時有任何的問題，可直接撥打全林實業24小時客服專線0809090588，或至Free AD WiFi臉書粉絲專頁反映。

(中國時報)

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