2清潔公司亂倒 汙染山區

2018年05月19日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新達清潔行、鎮英企業社等2家清潔公司，涉嫌將在北市社區或店家代收的垃圾，傾倒在新北市人煙稀少的山區或涵洞旁，總計數量達80包之譜，新北市環保局稽查人員從垃圾包中的藥袋等蛛絲馬跡循線逮獲業者，依違反《廢棄物清理法》移送檢方偵辦，最重可處5年徒刑。

環保局環保稽查科長許銘志表示，今年3月27日及4月2日接獲民眾檢舉，分別在淡水區巴拉卡公路7.5公里處，及汐止區勤進路往秀峰步道旁發現大量垃圾。

稽查人員到場，發現2、30袋的垃圾包，裝有一般生活垃圾、廢紙、廢塑膠等廢棄物，另還有未裝袋腐爛果皮廚餘、過期食品及行李箱、保麗龍等，臭味沖天，影響環境衛生。

稽查員強忍惡臭，從垃圾中發現傳單資料以及診所藥袋，循線追查到北市中山區及大同區多個社區，才知是新達清潔行收了垃圾處理費用，卻將垃圾隨意棄置，業者將過失推給工作人員及司機「貪圖一時方便」的個人行為。

另外，環保局也在4月13日接獲通報汐止區樟樹二路有大量廢棄物堆放，稽查員隨即在該處的涵洞內發現大量垃圾包及甘蔗渣遭棄置，循線查出是由基隆市的鎮英企業社所堆置，業者喊冤廢棄物是受北市某社區及甘蔗媽媽連鎖店委託清理，只是暫放於此，但環保局查出業者沒領有環保局核發的清除處理文件，同樣依廢清法送辦。

環保局說，委託廢棄物清理請選擇立案並領有廢棄物清除及處理許可證的合法廠商，業者也不要心存僥倖，民眾若有發現汙染事件，可撥打1999市政服務專線，環保局將即時派員查處、打擊汙染。

(中國時報)