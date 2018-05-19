清大志工募太陽能板 助貝里斯

2018年05月19日 04:10 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

清華大學國際志工團10餘年來走訪世界偏鄉，致力導入文明資訊，學生們不怕吃苦，只怕沒機會服務，近日將再次啟程，這回專程帶著20片太陽能板，改善友邦貝里斯境內小學「有電燈卻沒電源」的窘境。

清大國際志工團行腳萬里，跨越半個地球，遠赴東非肯亞、坦尚尼亞及貝里斯、馬來西亞服務，今年暑假將第12度出發，帶著400多台募得的二手電腦及獎學金給當地中小學生使用。

坦尚尼亞團志工王長霖、張雁婷表示，東非國家的資源無法與西方世界相提並論，志工團每回都開拔到4、5個村落，不少居民還住在簡易的帳篷裡，生活資源相當匱乏。

肯亞團志工團陳易晴、宋易豪都有赴非洲服務的經驗，住在當地學校或校長家與在地人相處，當地從生活習慣到時制都與台灣不同，只能一切從簡。

他們說，資源不足問題是肯亞當務之急，走在當地街道上就發現有電線桿卻沒有電線的「特殊景觀」，可以想像孩子們成長、學習遇到的困境，陳易晴感慨說，如今可以因為眾人的努力，而讓孩子們擁有更美好的明天，再苦都值得。

貝里斯團志工黃正太則說，當地小學多以發電機發電，導致電源供應相當不穩定，此行除了帶去百台二手桌、筆電，另募集20片太陽能板，將提供4所小學使用，每片能發電250瓦，可確保學生們照明充足。

(中國時報)