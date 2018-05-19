被指炒地皮 林明溱痛斥抹黑

2018年05月19日 04:10 中國時報 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

南投縣政府規畫在草屯鎮，設置「手工藝智慧園區」，並獲經濟部核准，將投入7億元開發；地方卻謠傳縣長炒地皮？南投縣長林明溱18日強調，如果他有炒地皮，會被「雷公摃」，散播謠言抹黑太惡毒！

南投縣議會進行總質詢，議員簡賜勝、洪明科在質詢指出，縣府規畫興建「手工藝智慧產業園區」，但地方上有謠言，指林明溱在當地購買很多土地、炒地皮！

林明溱表示，設置手工藝智慧產業園區是為了草屯鎮整體發展，帶動經濟發達，絕對沒有炒地皮；且園區基地是縣有土地，又是公墓用地，誰會去買？如他在草屯鎮有買土地，願全部捐出來，也請調查站逕行調查。

林明溱指出，那塊公墓用地近年在限、禁葬後，縣府編列2000萬元將無主墓起掘遷葬，並在現址規畫手工藝智慧產業園區，完工後將有助帶動草屯鎮發展，增加年輕人就業機會，周邊也規畫興建青年住宅，卻被有心人士抹黑為炒地皮，十分要不得！

南投縣在3所小學引進非營利幼兒園，遭議員質疑使用學校場地、照樣收費，怎麼叫「非營利」？教育處長李孟珍表示，非營利幼兒園收費介於公、私立幼兒園之間，對於收費問題，將再與業者研議。

議長何勝豐及議員簡賜勝、蕭志全在議會總質詢時，針對縣府目前推行的非營利幼兒園，何勝豐建議調降收費或比照公立幼兒園收費，更能符合非營利幼兒園的精神，造福更多民眾。

(中國時報)