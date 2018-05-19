鳳梨畫牆 關廟消防隊不忌諱

2018年05月19日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

關廟消防分隊新建廳舍將將鳳梨意象呈現在外牆。

擔心鳳梨「旺來」，警察、消防向來視鳳梨為大忌，不過，台南市關廟消防分隊坐落鳳梨故鄉，新建辦公廳舍更直接把「 鳳梨」穿上身，將鳳梨意象融入外牆景觀，就連當地信仰中心「山西宮」主祀關公也改開消防車，非常吸睛。

「消防人員不是很忌諱鳳梨嗎？」面對外界狐疑眼神，台南市消防局祕書室主任鄭誌峰表示，鳳梨禁忌是早年之說，消防人員對吃鳳梨並無特別禁忌，尤其，關廟是鳳梨的故鄉，現正值鳳梨產季，更不會刻意迴避吃鳳梨，關廟消防分隊新建廳舍落成啟用，鳳梨牆意外成為話題。

關廟消防分隊指出，原建築物已有30多年歷史，0206地震後成為危樓，耐震能力評估不符使用，因此，市府編列3640萬元原地改建為地上4層樓鋼筋建築，強化保護關廟及龍崎防災需求。

新建廳舍基地因為位於182市道，即外地人進入關廟的樞紐位置，扮演重要的入口意象，因此，設計時，就融入關廟特色，包括藤編工藝作成的隔柵、鳳梨景觀牆面，山西宮的關公更成為廳舍門面，不坐赤兔馬改開消防車，路人瞥見不禁會心一笑。

台南市消防局祕書室主任鄭誌峰表示，台南共53個消防分隊，依人口數配置分隊，幾乎一區一分隊，但龍崎則無，人口數最多的永康區現有永康、大灣、鹽行，今年還將新設大橋分隊，以及鹽水分隊及原台南合同廳舍中正分隊工程進行中。

(中國時報)