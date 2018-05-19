憂玉荷包價跌 恆春果農苦

2018年05月19日 04:10 中國時報 林雅惠 、 謝佳潾 ／綜合報導 ／綜合報導

大豐收對農民到底是好事、還是壞事？高雄玉荷包荔枝產季到來，行政院農委會主委林聰賢18日率農業師傅8人前往大樹區荔枝園協助採收；但是全台最早熟的恆春半島玉荷包剛開始「嘗鮮價」不斐，去年曾有每公斤500多元，今年也有400多元，卻不敵大樹玉荷包進入量產期，價格已跌至不到百元，情況越來越糟。

林聰賢18日宣布啟動區域農業人力調度機制，以解決田間季節性缺工窘境，並以農委會名義團購300盒玉荷包，以實際行動力挺果農。

林聰賢說，區域農業人力調度機制去年剛上路時不被看好，但經過1年試辦後，解決農民缺工問題並創造就業機會已見成效，今年投身農業師傅人力翻倍成長。

這邊歡喜慶豐收，往南的恆春半島果農卻愁眉苦臉，陳姓果農指出，近年氣候變遷不穩，常因吹南風導致玉荷包落果現象嚴重、產量降低，而雖然會因此量少價昂，但都只是曇花一現，待高雄大樹盛產時，價格就會跌得慘不忍睹。

他說，光肥料錢今年就比去年漲近60元，而工錢更是貴得可怕，女工一天要1400元，男工則要2000元，就採收玉荷包的費工程度，尖峰時期一天要請30至40人，換言之，還沒賺到錢、一天就要付至少4萬的工錢，再加上遙遠的運輸成本加重負擔。

恆春農會總幹事林順和說，恆春玉荷包甜度、Ｑ度都好，網路上有不錯的銷量，這也是讓恆春果農還能撐下去的動力。

(中國時報)