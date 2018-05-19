老屋健檢做半套 議員轟擺爛

2018年05月19日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

北市進行老屋健檢，議員王鴻薇發現市府對耐震能力有疑慮的老屋，不但沒有列管，也沒有協助後續修繕，如同檢查出疾病卻不治療，甚至老屋健檢預算愈編愈少，她痛批市府政策不只做半套還開始擺爛；北市建管處對此澄清，有推出危老服務團幫忙市民整合意見。

台北市屋齡30年以上老屋戶數有62萬126戶，扣除完成健檢的4萬6892戶，全市還有57萬3234戶未健檢，若以目前市府健檢進度，平均一年可健檢9378戶，全市30年以上的老屋需61年才能完成健檢。

其中，建管處自2013年開始對1078件老屋進行健檢，耐震能力尚無疑慮的有604件，其中耐震有疑慮的有396件、耐震能力確有疑慮的有71件，若碰上5級以上地震，恐怕會倒塌。

王鴻薇指出，這些被檢查出有耐震疑慮的老屋，市府未再進一步協助修繕，更誇張的是沒有列管，這樣的老屋健檢政策簡直等於空談。

她更發現，北市近5年來除了2013年與2016年外，每年皆有編列老屋健檢預算，但預算愈編愈少，今年甚至只有96萬，抨擊市府老屋健檢不但只做半套，還開始擺爛。

對此，建管處長張明森表示，中央推出老屋快篩後與北市老屋健檢兩軌併一軌，所以北市編列的預算不如以往多，他強調，市府對耐震度不足的老屋沒有擺爛，已推出危老服務團協助市民對修繕意見的溝通與整合，補強部分也有補助。

(中國時報)