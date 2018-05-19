優惠補助 節能冷氣下殺4折

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中國時報
／新北報導

商家老舊照明與空調設備耗費大量電力，新北市府與東森購物網合作，成立「2018新北節能產品專區」，推出節能產品全面83折等好康，加上市府補助，換購冷氣最低只要4折，市府經發局強調，將編列2億元預算預估最多可協助1萬家店家太換冷氣。

全台持續高溫，用電量攀升，除蓋電廠開源，如何節能也重要議題，新北市日前訂定「新北市服務業節能設備汰換補助作業要點」。經發局長張峯源說，台灣電子購物營業額去年高達1695億元，家電產品占比達26％以上，這次與在地電商企業，在東森購物網建立線上節能產品專區，搭配節能設備汰換補助及優惠，盼帶動汰舊換新。

經發局說明，此次與電商平台合作有「凌波三步」好康，第一步「品牌輕鬆選」，嚴選包含大金、台灣夏普、奇美、聲寶等10大國際冷氣品牌，加上照明類總計637項符合補助規範的節能產品，讓商家輕鬆依喜好選購。

第二步「線上輕鬆買」，店家只要動動手指上網即可完成產品採購，由東森購物提供發票與照明燈具檢測報告；第三步「好康輕鬆賺」，推出節能產品全面83折起、冷氣買萬送2000元折扣金、10大冷氣品牌好禮加碼送最高價值5000元，還有新北市政府補助50％汰換經費，買冷氣最低只要4折。詳請至新北市服務業節能補助網站、新北電癮節FB粉絲團或東森購物網「2018新北節能產品專區」查詢。

(中國時報)

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