日光愛相伴 幫派少年走回正途

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

位在楊梅區的日光之家，收容更生人及中輟生，17歲的「林小宏」成長於單親家庭，從小被霸凌，國小跟人飆車，因為自卑加入幫派，變成他去欺負人，甚至犯下擄人勒贖案，進入日光之家後改過自新。他說，從前不知為何而活，現在生活有了目標且充實，終於感受到「愛」存在。

更生保護會桃園分會結合永平工商校慶，18日辦理新希望更生市集，學校董事長朱仁才、桃園地檢署檢察長彭坤業等人，為活動揭幕，鼓勵更生人學習一技之長，只要肯做、肯打拚，就能獲得社會認同。日光之家受邀販售自製的手工藝品及手工餅乾。

日光之家牧師陳健榮過去也沉淪毒海，多次進出監獄，他大澈大悟決心改變，如今幫助其他人走回正途。他說，日光之家目前收容15名成員，15歲到40歲都有，大家學習手工藝外，還設立日光書房餐廳，採預約制歡迎民眾預訂，給成員多點肯定與鼓勵。

林小宏說，成長在單親家庭又患有妥瑞氏症，從小沒有爸爸的關愛，媽媽覺得虧欠對他溺愛，國小1年級被同學霸凌，覺得自卑路越走越偏，國小3年級學會抽菸，6年級去飆車，當時還覺得自己很酷，媽媽為他傷心不自知，國二加入幫派犯下擄人勒贖，進入觀護所後開始反省自己。

他說，現在的朋友有相同經歷，彼此鼓勵有更多自信，因為有愛的陪伴，不再為非作歹，生活有意義自己也快樂。

(中國時報)

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