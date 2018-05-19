身障交通費 議員鳴不平

中央補助機構身障者交通費，扣除10公里免費公車才補助，市議員蔡雅玲（左起）、張玉嬿、謝志忠鳴不平。（盧金足攝）

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中國時報
／台中報導

衛生福利部針對機構提供身心障礙者交通補助，卻以台中10公里公車免費已享優惠不予補助，台中市議員為身障者鳴不平，質疑10公里免費的美意，淪為對身心障礙者的懲罰！台中市社會局長呂建德表示，超過10公里部分仍依中央規定核實申請補助，實質權益不受影響。

市議員張玉嬿、蔡雅玲、謝志忠在民政質詢表示，衛福部為讓機構身障者能多與家人相處，機構日間往返或住宿編列交通補助費，以住家和機構距離為準，日間服務者按月計算，住宿型每年48趟為上限，全市約有千人受益，1年補助500多萬元。

張玉嬿指出，1名家有極重度身障者的低收入戶，難以從公車下車處再推輪椅回家，坐計程車來回得數百元，1年獲補助4000元，今年只剩1000元，因衛福部要求市府先扣掉10公里才予補助，家長只好忍痛減少接小孩回家的次數，反成「10公里免費公車的受害者」。

蔡雅玲、謝志忠強調，中重度身心障礙者無法搭乘大眾交通工具，有民眾因粉碎性骨折移動困難，交通補助銳減負擔重，市府應差額補足，也要向中央反映，捍衛身心障礙者的權利。

呂建德指出，以公車往返機構與住家的身障者，超過10公里部分依中央規定核實申請補助，統計去年該部份交通費補助減少18萬6000元。

台中市去年共14間機構申請身障者交通補助，988人受益，考量重度身障者返家可能使用汽車載送，無法搭公車，市府將研議住在機構，無法使用公車或火車的重度、極重度身障者，由市府提供交通補助。

(中國時報)

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