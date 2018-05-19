全台最大機器人賽 千隊競技

全國規模最大的「2018亞洲智慧型機器人大賽」19日登場。（虎科大提供）

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中國時報
／雲林報導

全國規模最大的「2018亞洲智慧型機器人大賽」19日登場，參賽隊伍比去年成長6成，除了全國各地好手外，還有馬來西亞等外籍人士，巧的是和國中會考撞期，導致今年組隊報名的國中組數大減，主辦單位安排對比式賽程，讓報名者順利上賽場。

虎尾科技大學校長覺文郁指出，亞洲智慧型機器人大賽是國內目前規模最大的機器人比賽，今年由該校與中國工業職業教育學會、台灣人形機器人學會共同舉辦，為了這場年度盛會，學校努力籌措經費挹注，除了在校內舉行外，接續3場將分別在空軍技術學校、台北海洋科技大學及崑山科技大學舉辦，匯集了近千團隊參賽。

19日首場在虎科大圖書館登場，單場就有177隊報名參加，比去年增加60多隊，依參賽選手年齡分為國小組、國中組、高中高職組、大專院校組及社會組等，雖然整體報名隊伍數大增，不過，國中組卻只有1組，因為剛好和國中會考撞期，虎科大以對比方式因應，將該組呈現的速度、靈活度等，和類似組相比，俾使順利參賽。

承辦賽程的虎科大自動控制系教授李廣齊表示，比賽項目有輪型機器人相撲、機器狗賽跑、輪型機器人競速、人形機器人左右開弓、輪型機器人摸黑、6足機器人賽跑、輪型機器人最速挑戰等10個競賽項目，其中相撲組因為是兩組對打，最有趣，參賽隊伍也最多，共有46組，精彩可期。

(中國時報)

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