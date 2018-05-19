產學合作 七股打造500公頃魚塭種電

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中國時報
／台南報導

台灣2025年前要達成太陽能種電20GW（10億瓦），太陽能光電科技研發營運中心博士鄭憲章結合研發與產業團隊，籌組台南市水產生物科技生產合作社，18日與產業鏈簽訂合作意願書，2至3年內要在七股覓地500公頃，一邊發展養殖魚塭，一邊發展太陽能光電，作為魚電共生示範區。

新北市設置深澳電廠爭議未解，政府已在南台灣尋求解套方式。成大、雲科大、中華醫事科大與太陽能光電科技研發營運中心多位學者組成學術團隊，找來產業界支持，著手在台南七股區尋覓500公頃以上規模的土地作為水產專區，再以附屬綠能設施的方式，於魚塭設置太陽能板發電，作為太陽能光電設置示範區。

鄭憲章表示，台灣具備關鍵太陽能技術，發展太陽能最缺的就是大量土地面積，太陽能設備一設置就20年，底下的土地不能荒廢，因此，以產業發展來支持綠能非核最適當。

台南市水產生物科技生產合作社18日與產業簽訂合作後，將與漁民簽訂契作，建立完整的水產產業鏈。

這個附屬綠能設施的水產專區，初期計畫種電面積約170公頃為一個單位，每年可發電1億3432萬度，並在土地上建置冷凍庫、餐廳等設施。合作社預計在七股區建置3個單位，將以未來賣出的太陽能電費收益，支付購買魚塭土地所需經費。

鄭憲章表示，這個合作社團隊包括產業與學術研發人才，將協助漁民解決魚電共生的各項問題。

(中國時報)

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