翁走失２次 警循線協助返家

2018年05月19日 04:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣老年人口比率全台第二高，失智老人迷途案件特多，派出所員警為幫老人找家，發揮辦案能力更要有想像力，日前，斗南鎮新光派出所、斗南派出所都費了一番功夫幫迷途老翁找到家，沒想到服務的是同一名老翁。

新光派出所10日獲報一名老先生在某物流公司旁迷途，答非所問，老翁在派出所休息半小時後還是想不起家住哪，員警只好以微小線索拼圖，比對警用電腦內所有可能的人名，成功解答老翁住在斗南鎮延平路附近。

13日夜間10點多，斗南派出所獲報一名老翁在斗南文昌路走路去虎尾，員警趕往詢問，老翁說要去屠宰公司上班，還說為何他投履歷都不回應。

員警以人臉辨識系統查到老翁是61歲基隆人洪某，但老翁卻說自己住在一尊很大媽祖的旁邊巷子，警方載老翁在斗南順安宮附近繞快1小時，誤打誤撞找到他家。該名老翁也正是10日新光派出所協助的同一人，3天被警察服務2次。斗南派出所長陳奎谷表示，老翁上衣寫著模糊2字，戶籍也不在斗南，尋家好比大海撈針，建議家屬要給老翁帶失智手環。

大埤分駐所員警16日凌晨巡邏也在一家便利商店發現一老翁路倒，身旁有輛機車，老翁說不清自己姓名，以車牌查詢得知老翁獨居住斗六。行動不便的老翁說，他騎車去看牙醫，可能騎錯路，騎到晚上還一直騎，後來體力不支。令警方啼笑皆非的是，老翁返家天亮後又搭計程車到派出所說要騎車回斗六！員警掏腰包找車行把機車運回，再請計程車載他原途返回。

(中國時報)