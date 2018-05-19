社論》蔡英文可以從馬英九學到的事

2018年05月19日 04:10 中國時報 主筆室

「馬英九現象」是近來從政壇到社會，一個引發熱議的話題。解析這個現象主要的重點有兩部分，一是馬英九為何由黑翻紅？二是對蔡英文總統乃至將來的國家領導者，從中得到了什麼啟發？對於前者，儘管朝野各界議論紛紛，但看法其實只有輕重之別，並無本質之異，大家頗有共識。至於後者才是關鍵，但看似殷鑑不遠，足為教訓，未必能讓主政者有所惕勵，不再惡性循環，但作為媒體監督力量，該說的話還是必須說。

說穿了，馬英九卸任總統後，竟然能夠從「票房毒藥」、「死亡之握」，逐漸翻轉變回人氣偶像，所到之處大受歡迎，甚至出現希望他再出來選總統的呼聲，原因很簡單，就是現任者做得太糟糕，自然衍生出一種對前任的懷舊感，覺得過去對前任的挑剔與嫌棄太過分，應該還他一個公道。但是「思念總在分手後」，這種透過時空距離轉換下產生的情緒發酵與感覺的渲染，未必是理性、真實的認知。換言之，蔡英文如今做得差、搞得民怨沸騰固然是事實，但未必就可以證明過去馬英九做得都對；所以，馬、蔡二人都應該受到相對的公平評價，在造神與毀神之間，不理性甚至瘋狂的民粹都是錯誤的。

馬英九是從超紅到漸黑，再從超黑轉成現在的漸紅，其中人情冷暖、政情變化之大，宛如坐雲霄飛車；馬英九本人不見得能真正體悟原因，但公論已漸次形成。綜觀馬英九總統任內8年，兩岸新局的大開放與大交流，絕對是應予高度肯定的首要政績，不僅開啟兩岸直航，透過頻繁的觀光、商貿、投資、文化、學術等互動交流，增進了兩岸民間的理解與情感，更緩解了官方長期的緊張與對立；尤其是兩岸默契下的「外交休兵」，邦交國維持基本盤，台灣也有機會參與包括WHA在內的國際組識活動，在經貿上讓兩岸皆蒙其利的ECFA也順利完成簽署，乃至於舉辦兩岸最高領導人的「馬習會」。

可惜的是，馬英九並沒有把握住這個珍貴的歷史機遇，進一步推動簽訂兩岸和平協議，在教育與文化上強化中華民族認同的復興與凝聚，肯定並促進兩岸一家親的論述與各種交流。他在建構兩岸融合的大道上，儘管推進了大半路程，卻未能完成最後的一哩路，對於曾經又難得的友善氛圍，既沒有能力善用，也無法鞏固，對太陽花運動更是束手無策，才讓民進黨趁勢重返執政，兩岸8年交流的成果毀於一旦，搞成如今空前緊繃的僵局。回顧10年汶川地震，台灣對大陸災胞踴躍捐輸所展現的同胞情，前後對比，令人執筆興嘆！

同樣讓人遺憾的是，馬英九也曾經率領國民黨狂勝民進黨並重返執政，不料最後竟成國民黨的終結者，令藍軍一蹶不振，令人備覺荒謬。馬英九在任黨主席時，沒有把握契機讓國民黨脫胎換骨。他不滿國民黨過去以黨領政、縱容地方派系等弊病，大力拆解從中央到地方黨部的組織建制，卻沒有相應充實的改革新作為，導致破壞之後卻無建設，讓國民黨組織力量徹底解體，在選戰中崩盤渙散。

另一方面，馬英九也沒有積極培養國民黨新一代傳承的力量，以致國民黨彷彿在一夕之間遭到民進黨擊潰，突然發現無人敢戰、菁英盡失！更令人不解的是，8年總統竟無法搞定與同黨國會議長應有的默契與關係，乃至後來馬處理王金平關說事件的不智與失措，前期低估衝擊，後期反應過強，激出馬王政爭，導致國民黨後來的分崩離析，兩次大選全面潰敗。

重新受到歡迎，馬英九或許欣慰，但如果過度放大這種虛榮並非好事。馬英九自律甚嚴也自戀甚深，他以全民總統自許，施政也想面面俱到、各方討好，他極在乎民調對他的評價，導致謹小慎微，動輒得咎，決策不能大開大闔，注意細節而忽略方向，甚至被諷為「馬課長」，他的歷史定位負高於正。蔡英文被稱為「女版馬英九」，兩人許多方面極為相似，她如何跳脫宿命與窠臼，不被獨派勢力綁架，真正為自己的當代評價與歷史地位負責，為所當為，這應該是她面對「馬英九現象」應該反思的智慧。

(中國時報)