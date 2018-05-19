短 評》吳音寧文青告解

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中國時報
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北農總經理吳音寧贈送近7千公斤蔬菜給家鄉社福團體，遭告發涉圖利及貪汙，台北地檢署已分他字案調查並將吳列為被告。吳音寧18日主動澄清，強調一切合情合理合法。她的文青式告解不但毫無說服力，反凸顯恣意而為的心態。

吳音寧上任迄今爭議不斷，不論外界如何批判、再怎麼出包都紋風不動。這回為了送菜爭議司法啟動調查，吳不再當「神隱少女」，首次主動召開記者會自清。

開場白吳音寧就說明北農官股沒過半，是民間公司不是公務機關，總經理業務推廣費的運用符合公司規範。顯然吳已經由高人指點，先強調北農是民營，企圖築防火牆。意即她送菜回家鄉是總經理權責，無關公務機關的貪瀆構成要件。

語鋒一轉，吳音寧秀出文青式告白，指一個1萬9千元的小事情，卻讓社福團體及溪州鄉親受波及，她感到抱歉，暗喻一片好心卻惹了一身腥，還被告發貪汙，真是好心沒好報。

持平而論，買菜送社福團體，就資源的妥善運用無可厚非，惹人非議的是全國社福團體那麼多，為何執意遠送至彰化縣溪州鄉的水尾社區發展協會和大庄老人食堂，偏偏鄉長黃盛祿是吳的表哥，而吳先前就是鄉公所的主任祕書。

農家子弟出身的吳音寧，難道不懂瓜田不納履，李下不正冠的道理？吳音寧自清應該向社會大眾說清楚講明白的，正是這疑點。

1萬9千元對年領200多萬高薪的吳音寧確是件小事情，但就算只是一塊錢，動用都要對北農股東負責，而不是想當然爾私心恣意送菜至家鄉，社會大眾的觀感就是不佳，遭告發圖利也就不足為奇。

(中國時報)

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