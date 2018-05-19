多錢入學 招生雪上加霜

2018年05月19日 04:10 中國時報 張瑞雄

107學年度大學個人申請入學放榜，整體錄取率達59.92%，比去年高出0.3個百分點，再創歷史新高。但今年缺額共計1萬489個，其中有7所學校缺額率超過5成，連台大、成大、清大等頂尖大學缺額都破百。往年11校醫學系都是大熱門，但今年輔仁大學醫學系提供22個名額，最後竟無人錄取。

輔大醫學系零錄取的主因是將甄試日期和其他大學錯開，讓考生增加選擇機會，導致高分群考生重複錄取多校醫學系，但在填志願序時未將輔大列為優先順位，以致輔大醫學系招生掛零。

指定項目甄試日期雖由各大學自訂，但簡章規定只能在4月11至29日之間，今年這期間只有3個周末，若4月26日那周才來甄試，學校作業時程就被壓縮，所以大部分學校訂在前兩周，造成各校甄試時間嚴重衝突，雖然招聯會希望各校提出彈性措施，但看看某頂尖大學的典型大牌回應：「口試依本校指定項目甄試報名編號排序，恕不受理更改。」難怪結果是缺額破百。

甄試口試日期的訂定還牽涉到各校的招生策略，如果各校各系都錯開日期，因每位考生可填6個志願，各系重複錄取的情況恐更嚴重。例如對清華、交大等校系而言，若和台大的同性質系錯開，好的學生會兩邊都錄取，最後若都選擇台大，清、交的缺額就會更多，所以有些學校寧可將甄試日期和其他學校強碰，一開始就強迫考生選擇學校來甄試。

甄試的篩選3月28才公布，最快4月11就要開始口試，很多同學這幾天都要熬夜準備大學甄選入學第二階段備審資料，又要上網到各個錄取的學系去填資料，白天學校又要上課，還好年輕人耐操，但家長可不是鐵打的身體，要注意兒女是否漏填資料、要劃撥繳錢，還要張羅口試時的交通食宿，令人不免懷念起在多「元」入學前考大學的節省、簡單方便和有效率。

由於每個考生申請入學可選6個志願，每個系報名費1000到1500元，這就要花掉6000至9000元，再加上面試的交通費和住宿費，很多人可能要用掉家長半個月的薪水。在這不景氣的年代，為什麼大學不能將第二階段報名費減少？像頂大某些系二階段只考筆試，老師不用面試，為什麼還要收到1500元？

少子化加上大陸大學的競爭，大學招生已經非常困難，還需要這麼繁複和花錢的申請入學制度嗎？是否可先考個聯考，大家填志願按分數高低分發，沒錄取的學生再來面試以免遺珠之憾，方法簡單也可讓高中專心教學。希望大學校長們多為學生考量。（作者為國立台北商業大學校長）

(中國時報)