壯民進黨氣勢 陳菊戲分重

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中國時報
劉心月

民進黨選對會決定啟動台北市長徵詢機制，被視為「強棒」的行政院長賴清德與總統府祕書長陳菊立刻躍上檯面，成為不少綠營人士心目中的首都救星。陳菊一席「尊重選對會的評估」，令人聯想起她在接任總統府祕書長之前說的「戰士沒有選擇戰場的決定」，不少人覺得陳菊投入北市長選戰的機率大增。

綠營基層拱陳菊出馬，有幾個考量點。首先當然是勝選的機率應大於目前已表態參選的呂秀蓮、姚文智及蘇煥智。就算最後陳菊落選，對凝聚、強化台北市議員的選情，甚至創造雙北合作的氛圍，效果都會比前述3人強得多。更何況蘇貞昌老驥伏櫪、情義相挺，黨中央怎能讓他踽踽獨行？派出菊姐壯膽也是應該。

其次則是堵住民進黨中央採二階段提名的機會。雖然民進黨已啟動北市長的徵詢流程，但卻又表示「非民進黨人如果要接受民進黨徵召，就必須加入民進黨。」這話中有話，感覺給柯文哲留了一條後路──柯只要願意加入民進黨，就可能被徵召。

2014年北市長那一局，民進黨提名姚文智，然後和柯文哲PK民調，柯勝出，因此最後由柯P代表「白綠結盟」參選。如果2018姚文智又出線，難保民進黨不會故技重施，只有派出像賴神、菊姐這種分量的人，選對會裡的「禮讓派」才不敢再造次。

賴清德正當盛年，恐另有鴻鵠之志，不見得願意投入北市長選戰。陳菊自認政治生命已走到成全他人的階段，如果能夠幫蔡英文拉攏獨派、替民進黨營造雙北氣勢，選北市長也無不可。

選對會最後還是不堪外部壓力，做出了啟動徵詢的決定，可見蔡英文在黨內的威權和影響力已開始出現剝落，獨派的警告與反撲力量之大，讓蔡英文不但不得不就範，還得想辦法修補與獨派的關係，陳菊或許是蔡英文進可攻、退可守的好牌吧！難怪她的戲分越來越重；況且陳菊也可藉此壯大自己的政治香火。

蔡英文擔任黨主席、當選總統後，外界不少人認為民進黨將會由以學運世代為主的中壯世代全面接班，柯P在2014年還未確定與民進黨合作時，就曾因為說了句：「律師世代應該要結束了。」得罪了律師世代的蘇貞昌、謝長廷等人。

然而，政治一如球賽，球是圓的，永遠有驚奇。如今陳菊、蘇貞昌竟然成了民進黨的「生力軍」！如果陳菊真的投入北市長選舉，那麼很可能會出現菊姐、秀蓮姐互尬的景象。誰能料想得到，美麗島事件近40年之後，兩位美麗島世代的大姐大竟然會如此狹路相逢！

如果上演這樣的劇碼，確實很難再有柯文哲或姚文智表演的空間了。　（作者為作家）

(中國時報)

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