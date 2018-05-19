2018年05月19日 04:10 中國時報 陳麗玲

台大校長遴選案，部分台大法律系教授及畢業校友發起連署要求重啟校長遴選，還要重整校務會議程序規範。同為台大法律系校友，我想問的是，我們在課堂上所受的法律訓練，對於法條文義解釋的法學教育不一樣嗎？

《大學法》第9條第1項規定「新任公立大學校長之產生…由學校組成校長遴選委員會，經公開徵求程序遴選出校長後，由教育部或各該所屬地方政府聘任之」；與同條第4項私立大學校長遴選程序，選完要報請教育部「核准」聘任之，條文規定清楚明白，這是法律最簡單的文義解釋，這些台大法律系教授的文義解釋為何跟我認知的不同？

「相同事實為相同處理」是憲法平等原則的精神，大法官會議第429號也對平等原則曾做過解釋。且以法學解釋中「歷史解釋」的原則探討，當時的修法是民進黨主導，認為在未修法的兩階段遴選，教育部有圈選權，影響校園自主、妨害大學自治，所以修法改為只要遴選委員會選出校長，教育部就應聘任，沒有第2種選擇。在立法院的修法歷程有詳細紀錄，可是今天台大法律系的教授們不要求國家依法行政，卻要求重啟校長遴選，請問法律依據為何？法律系占台大人多大比例，有何權利要求重選？

從陳水扁、馬英九到蔡英文，一直被台大法律系校友統治的台灣，如果連教授都腦殘到不知何謂文義解釋、歷史解釋，還要繼續硬拗，比起大陸高喊「依法治國」，台灣引以為傲的民主與法治，將被執牛耳的台大法律系踐踏、毀壞至灰飛煙滅。台大若真的重啟遴選程序，台灣的法治也就死當重修了！（作者為律師）

(中國時報)