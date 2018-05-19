屏監濺血 2囚犯圍毆戒護員

2018年05月19日 04:10 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東監獄18日上午發生暴力衝突事件，2名受刑人圍毆簡姓戒護科主管，造成簡男身體多處受傷，穿著的制服血跡斑斑，送醫檢查還有腦震盪現象，目前仍在加護病房觀察中。屏東監獄表示，2名受刑人因不服簡姓主管管教發生衝突，目前已在隔離觀察房接受調查。

槍炮、毒品犯 不服管教

18日上午10時許，屏東監獄一處手工原料加工工場內，2名受刑人疑似對於監獄的規定不滿，簡姓戒護科主管和兩人溝通後，2名受刑人情緒突然爆怒，雙方發生口角衝突，2人竟聯合起來徒手毆打主管。

獄方控制台接獲通知後，立即出動8名戒護人員前往，將2名受刑人制伏，並將受傷倒地的簡姓主管送到屏東基督教醫院。簡員的手部、腰部多處擦挫傷，身上穿的制服血跡斑斑，十分駭人。送醫檢查後發現有腦震盪，但意識清楚，為了安全起見，獄方安排住進加護病房觀察。

主管腦震盪 血跡斑斑

屏東監獄副典獄長林豐材表示，沒有其他受刑人參與這起事件。2名受刑人都入獄一年多，分別因槍炮及毒品案件入獄，分別判刑4年多及6年多，平日2人都很正常，並未發生過什麼異狀。

目前初步調查是2人不服管教，獄方會再調閱監視器等證據深入調查了解，現也已將2人隔離觀察調查中，並會依法函送屏東檢方偵辦。

屏東監獄上一次出現管理問題在2015年，十大槍擊要犯林豐德將3支名片型手機，加工後夾藏在藍白拖中順利送入獄中，並對外撥打過60多通電話。事發後獄方將涉嫌7人分別隔離調查，馮姓管理員因涉嫌收賄幫槍擊要犯林豐德夾帶手機、香菸等違禁品，經屏東地檢署依貪汙治罪條例及行賄罪起訴馮員，一審判處3年6個月，褫奪公權3年。

(中國時報)