四代民宿 比國家公園早成立

調查局空拍蒐證台中市第14期市地重劃第6工區違法露營場。（調查局提供）

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中國時報
／屏東報導

屏東縣調站配合全台國土保育大掃蕩，發現墾丁國家公園範圍內共12家主題民宿長期於國有地違規增建，違規經營面積高達4萬2100平方公尺，已違反國家公園管理法，近期將移送地檢署；但業者抱怨，家族世代住在這裡，比國家公園成立還早，要動自己的地還要申請，「根本乞丐趕廟公」。

屏東縣調站副主任張德仁指出，根據國家公園管理法規定，在國家公園區域內啟動興建或拆除工程，都必須向墾管處申請並獲同意，約談業者都明顯違反管理辦法第14條規定，未經核准而任意變更，12名負責人也都坦承不諱，其中位於鵝鑾鼻與船帆石等特別風景管制區內的業者，違規情況最嚴重。

但多半是在地住民的12家業者說，土地是祖父、甚至更早的祖先留下來的，世代居住在此，甚至比國家公園成立還早，如今政府畫定國家公園區域，連自己的財產要整修還要經過別人同意，「根本沒有道理」，要求政府應另外制訂法案，幫助業者就地合法。

位在特別風景管制區的大圓山露營區業者陳建良表示，他也希望能合法化，「但有誰幫過我了？」他沒有濫墾濫伐破壞環境來賺錢，而是用漂流木搭棚子讓遊客遮雨乘涼，家族四代都生在這，「請政府放我們一條生路！」

後灣安佳春露營區負責人楊美雲也說，露營區有業者管理，反而能有效規範遊客，政府一直找麻煩，「難道希望遊客隨便在路邊紮營、垃圾留一堆最好？」

張德仁強調，初步約談的業者並無占用國有地情況，但仍將繼續深入調查，並將於製作完業者筆錄後，移送屏東地檢署偵辦。

墾管處長劉培東指出，近期大掃蕩發現12家違法露營業者，部分至今還在營業，已依違反國家公園法變更土地使用加以告發，當中3家營業範圍邊緣涉及國有地，但大部分土地均是私有地，調查局認定露營區占用國有地的相關數據與墾管處所知有出入，墾管處將會同國有財產單位查證確認。

(中國時報)

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