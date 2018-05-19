違法事證明確 業者還是喊冤

2018年05月19日 04:10 中國時報 葉德正 、 楊漢聲 、 陳淑娥 、 盧金足 ／連線報導 ／連線報導

調查局18日動員200多名調查官搜索違法露營區，地方政府官員指出，山坡地露營區在開發整地、興建建築物上，均須依《水土保持法》、《建築法》等法規向各主管機關申請核准，現行法規相當明確；但業者大都認為，目前合法門檻太高。

新北市農業局指出，市府去年10月及今年4月已依違反水土保持法，對三峽三清萬甲仙境違建案二度開罰6萬及30萬元罰鍰，並限期今年6月1日前恢復植生，拆除大隊也已拆除違建；至於石碇春川農場管理單位為退輔會新北市榮民服務處，目前檢調偵辦中，農業局不便評論。

號稱擁有全台最大滑草場露營區的花蓮縣玉里鎮東湖生態休閒農場，涉嫌違法開發山坡地達6萬5000平方公尺，相當於8個足球場。施姓業者喊冤說，他1年半前接手迄今並無任何開發，滑草場是前承租人曾中斷租約才遭國有財產署移送，但他接手後立即申請承租，相關單位都曾前來會勘，絕對會合法營業。

台中市和平區與后里區也有4家業者遭搜索，台中市觀旅局指出，其中2家涉占用林務局土地，已轉請中央機關處理；非法開發山坡地營利者則依《水土保持法》重罰。

被點名違法的孔姓業者表示，他以自家土地經營露營區，由於生態豐富吸引親子造訪，但營區位置偏僻，希望市府協助早日合法化；另名吳姓業者則指出，合法露營場腹地要有6分地、水土保持及種植植物需達一定數量種類，規定條件太苛，導致他的露營場遲遲不能合法化，希望相關單位放寬門檻。

花蓮縣政府農業處長羅文龍表示，業者須向國有財產署取得承租同意書，並規畫詳細農場書面報告，縣府才能依照法令及程序輔導。

台中市觀旅局長陳盛山說，露營場土地使用管制及申請設置開發，現行法規有明確規定，涉及露營區開發整地、興建浴室、廁所等建築物，或位於山坡地，均須依《水土保持法》與《建築法》等法令，向各主管機關申請核准後才能設置。

(中國時報)