傘兵能眨閉眼 頸椎重創

2018年05月19日 04:10 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

陸軍航特部上兵秦良丰因跳傘墜地重傷命危，經搶救後，秦的神智恢復清醒，能接受眨眼指令，昏迷指數11分。梧棲童綜合醫院18日表示，秦目前最嚴重的是高位頸椎脊髓損傷，不需開刀並採藥物治療，未來恐面臨漫長復健。軍方則在檢視保傘連所有折傘流程後，已排除折傘問題造成意外。

童綜合醫院急診部主任吳肇鑫表示，秦家父母17日晚上叫他睜閉眼，有時候配合得不明確，但18日早上國防部長嚴德發探視時，請秦眨閉眼，一連串指令都能配合，有明顯進步；語言部分因插管，暫時給1分（滿分5分），而眼皮可上下轉動，運動部分為滿分6分，評斷昏迷指數是11分，目前生命徵象穩定。

吳肇鑫說，秦目前最嚴重為高位頸椎脊髓損傷，會導致手腳無法活動及配合，甚至抑制呼吸導致呼吸衰竭，醫療團隊評估後不需開刀，只需藥物治療。軍方表示，第1天秦的父母擔心的是孩子生命，再來則是未來生活自理機能，國防部承諾會盡全力負責到底。

陸軍航特部政戰主任武立文表示，保傘連是傘兵的保母，所有折傘都在督導軍官下完成並簽證，流程都有錄影，折好後再簽上日期，每頂傘都有履歷，1頂傘壽命10年，可用100次，而秦良丰這頂傘MC1是5月7日折好，為第23次使用。

(中國時報)