公款送菜 吳音寧稱合情理法

2018年05月19日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

台北農產運銷公司總經理吳音寧用業務推廣費購買蔬果殘貨，贈送給表哥擔任鄉長的彰化溪州鄉社福團體，遭質疑並向台北地檢署檢舉她涉嫌圖利、貪汙。吳音寧18日強調，北農是民營公司，用業務推廣費送菜給社福團體「合情、合理、合法」，且事前未告知鄉長要送菜，沒有圖利問題。

吳音寧動用公款購買殘貨致贈社福團體引發爭議，吳音寧昨還原事件經過指出，當天上午發現到貨量非常多，預估會產生殘貨，主動請示市場處是否能動用購貯基金，購買蔬菜送社福團體，但市場處認為用購貯積金不太適合，要北農另找經費購買蔬菜，因此動用總經理業務推廣費1萬9000元購買約9000公斤殘貨蔬菜。但其中約7000公斤殘貨送至吳的家鄉彰化，因而引發爭議。

公款購菜送社福團體被議員炮轟，甚至被民眾向檢方舉發圖利、貪汙，吳音寧強調，北農公司是官股沒過半的民營公司，動用業務推廣費購買殘貨轉贈社福單位「合情、合理、合法」，程序上沒問題。

媒體質疑吳音寧為何送菜給家鄉？吳音寧解釋，當天市場急於清空，時間緊迫，需要短時間把蔬菜送到合理使用的人手上，事前並未通知當地鄉長，只因知道當地老人食堂有需求，加上有熱心司機願意免費協助載運，沒想到惹來那麼大風波，對受贈單位、社福團體被波及造成困擾表示歉意。她強調，歷經此次風波後，未來公司將建立殘貨處理機制。

此外，外傳民進黨與柯文哲合作破局後，北市府有意撤換吳音寧，北市副市長、北農董事長陳景峻昨出席北農董事會受訪表示，北市府派任董事長、農委會派任總經理基調沒變，不太可能撤換吳音寧。

陳景峻表示，希望大家朝公司制度方面來討論，不要成為政治角力場所，這樣對公司長期發展不正常、不健康。

(中國時報)