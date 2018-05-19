安室奈美惠今開唱 寶貝兒20歲同慶生

2018年05月19日 04:10 中國時報 徐桐炘 、 李承陽 、吳佩汾 報導、吳佩汾

安室奈美惠身為歌壇天后，仍全力用心撫養兒子溫大長大。（取材自網路）

安室奈美惠（右）1997年與TRF團員SAM宣布結婚時受眾人祝福。（法新社）

安室奈美惠今、明兩天於台北小巨蛋舉行引退前在海外的最後兩場Final tour演唱會，她17日晚抵達台北松山機場時，兒子溫大被發現與女友同行，即使戴著口罩，他與媽媽一模一樣的眼睛仍被鐵粉認出，粉絲透露今天（19日）正好是溫大的20歲生日，溫大是否出席安室演唱會？母子是否溫馨同台合唱？備受矚目。

2016年《女性SEVEN》周刊在東京澀谷拍攝到38歲的安室穿著白色上衣與黑長裙，和一名男子並肩走在繁華的街上，身旁男子正是如今已長大成人的兒子溫大，一向保護兒子的安室對被周刊偷拍相當不悅，對周刊提訴索賠，最後和解收場。

21年前奉子成婚

安室奈美惠1997年懷了「TRF」SAM的小孩，兩人宣布奉子結婚，當時她正臨人氣絕頂期，消息震驚社會，溫大全名為「安室溫大」，取自父親SAM本名「丸山正溫」當中一字。溫大襁褓時，與SAM在1999年為厚生省拍攝宣導海報，文案還寫著「不育兒的父親不能稱做父親」，沒想到之後夫妻竟離異。

安室一手撫養溫大，有一套自己的教育方針，她曾對溫大說：「高中畢業之前，媽媽都會照顧著你。但是高中畢業後，你要走出自己的路。自由地去挑戰任何事物。對自己的行動負責，只要不做出犯法的事情就好。」

安室小時候練過空手道，也讓溫大7歲起練習空手道，而安室把溫大名字羅馬拼音「HARUTO」刺青在手臂，看出她對溫大的愛。《Business Journal》曾報導，長大後的溫大曾多次向安室說：「媽，何不結束工作，讓自己優閒地過生活呢？這世界有太多地方的人不知道『安室奈美惠』這名字，不必擔心我，去環遊世界如何？」這也影響了安室做下的種種決定。

安室前天抵台，昨中午在飯店簡單用餐，下午1點從君品出發至小巨蛋全力進行彩排，她此行來台共帶30個40呎貨櫃，主辦單位表示舉行多場外國演唱會以來，這是貨櫃數量最多的一場，日方工作人員近150人。此次演出雖沒有嘉賓，但歌單都是出道25年來的人氣金曲，歌迷絕對能大飽耳福。

鼎泰豐享用美食

昨原預計採排至晚間8點，因過程順利，提前結束後，安室傍晚6點多現身台北知名甜點店Lady M旗艦店，吸引30多位歌迷在外守候，她在蛋糕店裡神情愉悅選擇甜點，最後買下原味千層、抹茶千層切片蛋糕以及一整個覆盆子海綿蛋糕，由於溫大今天生日，被推測她為幫兒子慶生親自採買蛋糕，昨晚她也前往鼎泰豐享用美食。

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(中國時報)