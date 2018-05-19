安室奈美惠疑為兒上學買豪宅

日周刊傳安室奈美惠所購位於京都市內的新居。

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中國時報
報導娛樂組
住宅邊四周環境優美，沒有太多喧擾的人車聲。
住宅內部家具採用高級材質，氣氛高貴穩重。（取材自網路）
住宅出入口呈暖色系，簡樸典雅。（取材自網路）
安室奈美惠在流行樂壇締造的成就至今無人超越。（資料照片）
安室奈美惠被傳出的新居住宅區（紅圈處）曝光後，包含地圖等資訊充斥網路。（取材自網路）

《女性SEVEN》周刊在去年安室奈美惠宣布引退前，爆出她在京都市內購買了一間近2億日圓的高級公寓，消息一出，該公寓的位置和名稱立即被鎖定。報導提到，150平方公尺大小、4LDK（客廳＋飯廳＋廚房）與4個房間格局的該住屋，要價最高1億1980萬日圓（約5400萬台幣），傳聞中安室購買的5層樓的最上層單位，可遠望少有高層建築的京都街道。

安室新居周邊生活機能絕佳，附近有知名的平安神宮、占地廣大的岡崎公園、京都市動物園等休閒運動綠地，該建築本身有5層樓，設計簡樸，木質建材呈現沉穩和風，玄關自動門設計典雅，首先映入眼簾的是公寓前方源自北方滋賀縣琵琶湖的渠道，水質清澈，岸邊種植成蔭綠樹，沒有太多的車輛穿梭，環境幽靜。

一出建築物玄關是一座車輛可行駛的小橋，走過橋即是座新建2年的大型劇場建築，直對演職員出入口與布景搬入口。劇場設有著名的書店與世界連鎖咖啡廳。公寓1樓以高約2公尺的高牆包圍住，架有監視器拍攝周邊，沿著建築旁的小巷徒步不需2分鐘即是當地警察署，安全上看來做過相當考量。

日媒推測，安室奈美惠引退後的動向有「居住京都」、「移居海外」與「爵士俱樂部」3種可能，《女性自身》周刊則透過安室奈美惠友人得知，她提過想開一間小規模的爵士俱樂部，提供純粹喜歡音樂的朋友聚會與欣賞音樂。另有一說是安室的兒子溫大就讀於京都同志社大學，她因住處距同志社大學不到30分鐘才選擇該處，但因位址被曝光，也有可能只讓溫大居住，安室自己另居他處，或移居國外。

(中國時報)

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