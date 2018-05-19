安室奈美惠節儉不浪費 婉謝100坪總統套房 出身貧困不忘本

2018年05月19日 04:10 中國時報 徐桐炘 、溫博鈞、 徐力剛 報導、溫博鈞、

安室奈美惠前晚心情愉悅的離開燒肉店。（盧禕祺攝）

安室奈美惠來台開唱下榻君品酒店，據悉主辦單位原提議100坪大的總統套房君頤套房，但安室方面竟表示：「太大了。」認為空間足夠即可，最後選住副總統套房「汝采La Rose」，令人見到貴為巨星的她依然節儉不浪費，這也是她從小在貧困環境中培養出的好性格。

母親平良惠美子生前出版的書籍《約定》中記載，安室幼年因父母離婚，跟著母親過極貧生活，平日都是承接姊姊的衣著，有時還得穿母親學生時代的短裙，卻從未抱怨，母親節時就用父親給的100日圓（約27元台幣）買康乃馨送媽媽，唯一一次說出要求：「想要鋼琴。」因為從小只能用紙上畫的琴鍵練習彈奏，再自己唱出音符，就連夢話都談到鋼琴，也足見她對音樂的喜愛。

君品推薦先知鴨

為實現夢想，安室小四起以特別待遇生身分進入沖繩演藝學校，但因家裡付不出交通費，她每次得徒步2小時以上通勤，她從沒向家裡要過公車錢，甚至因此無法按時完成中學正規教育。出發至東京前，母親只拿得出2萬日圓（約5400元台幣）讓她獨自到大都市闖星途，她當時已立志用唱歌跳舞賺錢養家。

安室出道後依然節儉不浪費，被節目追蹤私下生活穿著普通的模樣，有報導指出，她懷孕後立刻和沖繩的姊姊商量，請姊姊把小孩的嬰兒服借給將出生的孩子穿。

此次為安室第4次入住君品酒店，入住5晚期間若有用餐，酒店會推薦她點選頤宮人氣餐點「先知鴨」、「叉燒皇」及雲軒西餐廳「龍蝦牛排」等。港點「叉燒皇」精選豬梅頭肉部位入饌，先以特製醬汁醃漬入味，接著進行30分鐘爐烤，最後淋上麥芽糖點綴，色澤晶亮叉燒入口即化，甜鹹風味口感令人驚豔。

(中國時報)