安室奈美惠節儉不浪費 婉謝100坪總統套房 出身貧困不忘本

必點品項「先知鴨」做工繁複，鴨皮酥脆肉質軟嫩。（讀者提供）

友善列印
中國時報
報導、溫博鈞、
安室奈美惠前晚心情愉悅的離開燒肉店。（盧禕祺攝）

安室奈美惠來台開唱下榻君品酒店，據悉主辦單位原提議100坪大的總統套房君頤套房，但安室方面竟表示：「太大了。」認為空間足夠即可，最後選住副總統套房「汝采La Rose」，令人見到貴為巨星的她依然節儉不浪費，這也是她從小在貧困環境中培養出的好性格。

安室奈美惠今開唱 寶貝兒20歲同慶生
安室奈美惠疑為兒上學買豪宅

母親平良惠美子生前出版的書籍《約定》中記載，安室幼年因父母離婚，跟著母親過極貧生活，平日都是承接姊姊的衣著，有時還得穿母親學生時代的短裙，卻從未抱怨，母親節時就用父親給的100日圓（約27元台幣）買康乃馨送媽媽，唯一一次說出要求：「想要鋼琴。」因為從小只能用紙上畫的琴鍵練習彈奏，再自己唱出音符，就連夢話都談到鋼琴，也足見她對音樂的喜愛。

君品推薦先知鴨

為實現夢想，安室小四起以特別待遇生身分進入沖繩演藝學校，但因家裡付不出交通費，她每次得徒步2小時以上通勤，她從沒向家裡要過公車錢，甚至因此無法按時完成中學正規教育。出發至東京前，母親只拿得出2萬日圓（約5400元台幣）讓她獨自到大都市闖星途，她當時已立志用唱歌跳舞賺錢養家。

安室出道後依然節儉不浪費，被節目追蹤私下生活穿著普通的模樣，有報導指出，她懷孕後立刻和沖繩的姊姊商量，請姊姊把小孩的嬰兒服借給將出生的孩子穿。

此次為安室第4次入住君品酒店，入住5晚期間若有用餐，酒店會推薦她點選頤宮人氣餐點「先知鴨」、「叉燒皇」及雲軒西餐廳「龍蝦牛排」等。港點「叉燒皇」精選豬梅頭肉部位入饌，先以特製醬汁醃漬入味，接著進行30分鐘爐烤，最後淋上麥芽糖點綴，色澤晶亮叉燒入口即化，甜鹹風味口感令人驚豔。

(中國時報)

安室團隊掃光板腱牛肉缺貨
安室奈美惠疑為兒上學買豪宅 安室團隊掃光板腱牛肉缺貨

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。