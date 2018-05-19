洋蔥自薦男一被已讀不回

2018年05月19日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

嘻哈男團「草屯囝仔」推出最新單曲〈愛我你會死2018〉，找來師兄玖壹壹洋蔥當製作人並獻聲，MV更邀鄭人碩與林辰唏同台飆戲；洋蔥自曝本來向導演自薦演男主角，卻被導演已讀不回，後來在MV的演出多以對嘴為主，他直呼：「對嘴比較輕鬆，感情戲交給專業的演員，看完MV發現鄭人碩演得真的太好了！」

但洋蔥當天拍攝的兩場戲隔好幾個小時，本來回飯店補眠，卻因為太臨時沒帶換洗衣物，洗完澡直接裸體睡覺，累到忘記蓋被，一覺醒來馬上感冒，幾天後他與董事長樂團合唱，還因此失聲，讓他感到很不好意思。

翻唱董事長歌曲

草屯囝仔成員樞育見到偶像鄭人碩興奮不已，「《角頭2：王者再起》演技真是一流，這次碩哥當男主角，我們賺到了！」阿倉則相當欣賞林辰唏，「在許多MV、電影、電視劇就注意到她，導演確認女主角後，整個期待到。」

〈愛我你會死2018〉翻唱董事長樂團歌曲，唱出生死與共的愛情觀，鄭人碩認為，很多人都會為愛走天涯，甚至什麼事情都不管，希望事業愛情都兼顧，「愛上一個人是沒有理由，必要時我願意犧牲。」洋蔥現和女友感情甜蜜穩定，他笑答：「 我是〈癡情男子漢〉！」單身的阿倉則認為：「年紀輕輕賺錢重要，有錢才能養女人。」

(中國時報)