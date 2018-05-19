入住加賀屋 喚醒女子力

2018年05月19日 04:11 中國時報 劉育良 報導

姊妹們穿浴衣，把酒言歡感情更深厚。（日勝生加賀屋提供）

女性主義的抬頭，爭事業一片天，也為自己在工作之餘，留下美麗、自信的寵愛。初夏時分，姊姊妹妹暫拋煩憂，在日勝生加賀屋的「光彩煥發‧女子力」主題下，優遊美食、溫泉，享受和風氣息中的一片清涼。

「女子力」源自日文，意思是指女性將自己的美麗和良好品味表現出來，並散發出閃爍光彩，擁有獨立自主能力和絕對的自信，優雅中帶點灑脫和率性，是新時代女性的代表。日勝生加賀屋以此為名，包裝女人派對主張，讓「女子力」這名詞，賦予的不單只是一個抽象的詞彙，而是身心都能獲得慰藉的具象。

大女人派對迎賓

一系列提升女子力的活動，可依照行程挑選含早餐或晚餐的入住方案，不論一食或二食，都能換上從日本空運來台的繽紛花浴衣，讓習慣平時俐落作息的工作態度，瞬間也溫婉嫻淑。穿浴衣享美食，在「日和廳」享用「大女人派對」，親手妝點鮮豔多汁的甜美寶石，心情尤如將盛裝出席派對，卻又兼顧DIY樂趣。當然，咬下酥脆的塔皮，酸與甜兼容，口感更特別。

即日起至6月30日止，所有的住房房客，都能盡情泡好湯，當肌膚吸收泉水中富含的氧氣和礦物質，洗去一身的疲憊，進而讓皮膚變得更好，身體心靈都放鬆。當然，不管姊妹們是否享用晚餐，在傍晚時刻都可以到夕月廳參加「加賀梅酒艷」，免費兌換2杯由加賀梅酒精心調製成的創意調酒，乾杯聲中閨蜜交心，情比姊妹深；若不宜飲酒，也有無酒精飲料可供替代，讓姊妹淘此趟輕旅遊，留下最多且美的回憶。

Index

光彩煥發‧女子力住房專案

園景和式/和洋標準套房：

含早餐：1萬1500元+10％起

含早晚餐：1萬5200元+10％起（含2客晚餐）

入住皆可享有： ＊夕月廳「加賀梅酒艷」商品任選2杯

＊日和廳「大女人派對」午茶2客

＊女性貴賓獨享花色浴衣體驗

預約專線：02-28911238，詳情請洽官網查詢

飲酒過量 有害健康

(中國時報)