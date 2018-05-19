Matzka能疼會哄「老婆耍脾氣OK」

2018年05月19日 04:11 中國時報 許雅淳 專訪

Matzka（右二）於2011年得金曲獎後與圈外女友結婚。（資料照片）

Matzka（右）在英國幸運遇到雷鬼大師夏奇。（取材自臉書）

Matzka分享在世界各國音樂祭的經驗。（粘耿豪攝）

Matzka日前發行新專輯《MATZKA STATION》，今年36歲的他，於2011年得金曲獎後與圈外女友結婚，至今結婚已7年，育有5歲及3歲的女兒。他近年常飛到世界各國參與音樂祭，一定會跟老婆、小孩視訊，他甜蜜表示：「不一定是每天（視訊），但很像每天的感覺。」

Matzka熱愛美食，在異國都會跟家人分享當地的食物。被問到最想帶家人去哪度假？他說：「想去夏威夷，我只想帶老婆去！」因小孩年齡太小，出國玩不方便，盼和老婆共度兩人世界。

陪女兒練田徑

他重視小孩的健康，平時最愛帶2個女兒去操場玩耍，因小孩的體力驚人，他打趣說：「我對她們都用練田徑那套。」舉凡跑步、伏地挺身、蛙跳、抬腿等，他也會在操場遊樂設施，跟女兒玩障礙賽，他笑說：「小孩晚上不睡覺就去跑步，幾歲跑幾圈。」被聰明的大女兒反問：「爸爸你幾歲？要跑幾圈？」他只能無奈回：「爸爸不能跑。」

他和老婆交往3年後結婚，婚後至今夫妻倆相處模式仍「保持戀愛的感覺」，他個性活潑，老婆總是叫他是家中的大兒子，而夫妻難免會起爭執，疼愛老婆的他都會先傳訊息「不要生氣，生什麼氣」，但老婆有時不領情，他就哄到老婆氣消，「我Range比較廣，耍脾氣OK， 但不要太久。」

巧遇雷鬼大師

他是國外的音樂派對常客，去過在英國的格拉斯頓伯里當代音樂節（Glastonbury Festival），占地相當大，現場逾50個舞台，湧入近30萬人潮，他當時還巧遇雷鬼大師夏奇（Shaggy），2人還留下合影，讓他相當興奮。

(中國時報)