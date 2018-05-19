何潤東珍藏媽媽家書

何潤東（後排左）和妻子Peggy去年結婚周年的日子，也是他爸媽結婚50周年日，難得一起合影留念。（資料照片）

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中國時報
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何潤東（左）在異地拍戲時，最想念的就是何媽媽的一手好廚藝。

何潤東和爸媽感情好，他感慨過去10幾年來都在大陸拍戲，很少陪爸媽，前幾個月好不容易待在台灣，卻又忙著自製自編自演自導的電視劇《翻牆的記憶》。日前他到大陸拍戲，無法和媽媽過母親節，他為此寫了數百字的感謝文透過微信送給爸媽，異鄉打拚不忘盡孝，難能可貴，何媽媽看到這些感性文字，激動掉淚。

何潤東寫道，希望爸媽不用特別擔心他，只要他們把身體照顧好，他就能安心工作。何爸爸有多年糖尿病，右耳聽力也不好，前陣子何爸爸在外跌倒，緊急被救護車送到醫院，讓人在大陸的何潤東心急如焚，他說爸爸跌得鼻青臉腫，慶幸沒傷到骨頭，而自己之前練拳沒戴拳套，右手3根手指受傷，中指還嚴重斷裂，「媽媽生命中最重要的兩個男人都受傷，所以她很擔心。」

信仍留在加拿大

何潤東高中時在加拿大念書，媽媽常寫信給他，長大後看那些溫暖的書信，特別能感受媽媽的愛，「媽媽信中會說很想我、很愛我，那時候的我不懂得感受感恩，哪天我也可能成為孩子的爸爸，以後我也要像媽媽一樣寫信給孩子。」他說當年媽媽寫的信至今仍留在加拿大。

婆媳都有好廚藝

何媽媽廚藝好，每次何潤東回家，一定下廚做兒子最愛吃的招牌菜：皮蛋香菜魚湯、冬菇干貝雞飯。「我把媽媽的手藝全吃進肚子裡」，何潤東說，媽媽拿手的是粵菜，老婆Peggy擅長的是台菜，自己很有口福。以前他總是拒絕爸媽到拍戲現場探班，深怕無暇照顧他們，現在懂得為爸媽著想，不再拒絕他們，「其實他們只是想看兒子一眼就心滿意足了。」

(中國時報)

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