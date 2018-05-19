四川傳媒學院 響應旺旺孝親獎

2018年05月19日 04:11 中國時報 報導張燦

賈靜雯

林俊傑

林依晨

成都市少城小學、錦里小學的18位小學生吟唱朗讀表演。（張燦攝）

旺旺孝親獎執行長林淑黛致詞。（張燦攝）

第二屆旺旺孝親獎

飲其水，思其源，為人不忘根本，為子不忘父母恩。旺旺集團多年來倡導「孝親」精神，於2016年舉辦第一屆旺旺孝親獎活動，面向兩岸徵集詞曲、微電影、攝影3類稿件，共吸引來自234個城市的參賽者投稿，把對父母的愛化為行動，用心意，創意及時表達孝意。

首屆旺旺孝親獎廣獲兩岸三地熱烈回響，金曲歌王蕭敬騰也用行動力挺旺旺孝親獎，擔任親善大使，並參加評審及頒獎活動，活動獲得兩岸四地33家媒體協辦報導，共同見證優秀作品為孝親發聲。而今年「第二屆旺旺孝親獎」也已在兩岸熱烈展開，今年主題更訂為「讓孝順成為一種習慣」，表達子女對父母愛要及時的反哺之情。

逾千同學參與

旺旺集團主辦的「第二屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽」4月20日起跑，40多家海內外主流媒體協辦，活動旨在透過孝親歌曲的創作與傳唱，推廣正確的孝親觀念，用歌聲傳遞孝意，以活潑、創意方式來表達孝順，提高正能量，活動宣傳與線上報名也已於兩岸同步展開。

孝親獎組委會5月17日和四川傳媒學院共同舉辦了一場特別的宣傳活動，邀請曾入圍金馬獎的音樂製作人李毅，和第一屆旺旺孝親獎詞曲類最大獎旺旺獎得主毛聿成，一同到校分享創作歷程與心得，吸引逾千名同學踴躍參與，加上校方人員、政府官員、採訪媒體，幾乎擠爆學校會場。現場安排了與孝親有關傳的統舞蹈、兒童吟唱與合唱，1個半小時的精彩節目獲得與會師生極高評價。

旺旺孝親獎執行長林淑黛致辭表示，很高興來到四川傳媒學院，「感謝校領導們精心策畫安排，讓我們有機會在美麗的校園，分享對於音樂和孝順的一些心得！」林淑黛表示第二屆旺旺孝親獎自4月份推出以來，受到各界40幾家媒體熱烈響應以及協辦支持。

動員配合宣講

除了蕭敬騰從第一屆以來擔任形象大使，本屆包括林俊傑、林志穎、林依晨、彭佳慧、黃小琥、吳奇隆、林心如、賈靜雯等40多位名人也錄製了孝順的訪談；林淑黛期盼地說：「跟我們一起傳播正能量，養成每天跟父母打個電話問候一聲、讓孝順成為一種話題，也成為一種自然的習慣。得獎者我們也希望能夠錄製MV和專輯，用媒體的力量，推廣得獎歌曲，在華人社會裡全面傳唱。」

四川傳媒學院校長馬洪奎致辭時表示，當學校第一時間獲悉旺旺集團選定四川傳媒學院舉辦首場千人孝親獎宣講活動，馬上啟動相關配合協辦工作，包含千人的演播廳場地、協助活動組織相關工作人員及節目，目的就是認同旺旺集團推動中華傳統孝道文化的理念，同時也希望校內有詞曲創作才華的學生也能一展長才，表達對父母親的感念之情。

「慈母手中線，遊子身上衣，臨行密密縫，意恐遲遲歸，誰言寸草心，報得三春暉。」這首孟郊的《遊子吟》唐詩，在成都市少城小學、錦里小學共計18位小學生的吟唱朗讀下，猶如一股清流淌入現場每一位同學的心理，並在最後合唱〈讓愛住我家〉這首童歌，簡單又純真的表達對父母的愛。

新加坡籍的音樂製作人李毅曾在選秀大賽中發掘林俊傑，他表示新加坡從90年代開始在華人樂壇有一席地位，也是集合同好相互勉勵與提攜，才開始有孫燕姿、阿杜、林俊傑等歌手站穩華語樂壇，他勉勵現場有志朝音樂創作的同學，創作要走心並善用孝親獎這樣的公益平台，發揮音樂才華讓更多人聽見看見。

總獎金800萬

第一屆旺旺獎得主毛聿成、王羽澤等參賽者，現在已成功進入樂壇、製作個人專輯，並受邀各大音樂節演出，李毅期許本屆參賽者能將中華傳統孝道文化融入更多現代曲風，並用對父母誠摯感恩的心化為歌詞，相信不久的未來必能在華人樂壇也有屬於自己的一片天空。

第二屆孝親獎詞曲創作大賽，旨在鼓勵孝親歌曲的創作與傳唱，在傳唱中推廣正確孝親觀念，帶動社會正能量，善盡企業與媒體的社會責任，本屆總獎金高達173萬人民幣（約800萬台幣），吸引兩岸民眾踴躍參賽，報名時間自即日起至8月31日晚上12點止，報名網址：www.loveparents.org。

(中國時報)